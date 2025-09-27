szeptember 27., szombat

Ukrajna

50 perce

Kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek a magyar miniszterelnök

Címkék#NATO#Orbán Viktor#Ukrajna

Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzésében figyelmeztette az ukrán elnököt.

MW
Kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek a magyar miniszterelnök

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

„Magyarország a NATO és az EU tagja. Ukrajna már rég összeomlott volna e két szervezet támogatása nélkül” – kezdte X-oldalán közzétett bejegyzését Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette:

Zelenszkij elnök úr, minden tiszteletem mellett hagyja abba a zaklatásunkat!

 

