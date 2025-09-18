A balliberális közgadász is lebuktatta Magyar Péterék adóemelési tervét (videó)

„Magyar Péter minden erejét bevetve próbálja tagadni, hogy megszorításokra és adóemelésekre készül, erre a Tisza-közeli figurák rendre lebuktatják” – szúrta ki a Magyar Nemzet Deák Dániel videóját.

Itt a megszorításokat folytatnia kell, ezért ő nagyon bölcsen, mármint Magyar Péter erről nem beszél, a maga szempontjából bölcsen, mi nem kérdezünk rá, mint elemzők, mert nem kérdezünk rá nagyon, az újságírók néha kérdezgetik, de összenézünk és tudjuk, miről van szó

– idézte a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán feltöltött videójában Bod Péter Ákosnak a kijelentését, amely, véleménye szerint teljesen összhangban van azzal, amit a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán is mondott.