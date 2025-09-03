Menczer Tamás: ismét elhurcoltak kényszersorozás során egy magyart Kárpátalján (videó)

Menczer Tamás a videójában arról beszélt, hogy az ukrán katonák, akik agyonverték Sebestyén Józsefet kényszersorozás közben, utóbb azt állítják, hogy nem verték agyon. „A kör bezárult. Jó napot kívánok!" „Tehát erre mondtam én (...), erről gondolom azt, hogy nem lehetne egy olyan vizsgálatot lefolytatni, ahol az érintettek nincsenek benne a vizsgálatban?" - tette fel a kérdést.

Fotó: Vajda János / Forrás: MTI

„A katonák agyonverték, majd a katonák azt mondják, hogy nem mi voltunk, ott sem voltunk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy világos, hogy mi történt. Tehát van a történéseknek egy időbeli láncolata. Sebestyén Józsefet kényszersorozás során elrabolták, elvitték. Megverték, kórházba került, meghalt. Világos az események egymásutánisága" - mondta.

„Fölszólítottuk az uniót, hogy van az Európai Uniónak egy szankciós listája, pontosan ilyen eseményekkel kapcsolatban és eseményekre vonatkozóan.

Talán fel kellene venni az érintetteket. Brüsszel a füle botját sem mozgatja. Van ez a liberális csend. Liberális kussolás" - jegyezte meg.