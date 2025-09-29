4 órája
A Tisza Párt tanácsadója szerint be kell engedni a migránsokat (videó)
Bod Péter Ákos ezt várná el az általa remélt Tisza-kormánytól.
Bod Péter Ákos
Forrás: MTI
Fotó: Balogh Zoltán
Magyar Péter és a Tisza Párt tanácsadója arról beszélt, hogy szerinte bele kell menni Brüsszel migrációs politikájába: a határon belül kell lefolytatni a menedékjogi eljárást, vagyis be kell engedni a migránsokat – írja a Magyar Nemzet az Ellenpont cikkére hivatkozva.
Bod Péter Ákos egyértelműen kijelentette, hogy az új kormány nem tehet mást. Mivel az Orbán-kormány ezt biztosan nem fogja megtenni, a Tisza-tanácsadó nyilvánvalóan az általa remélt Tisza-kormányra gondolt.
Magyar Péter embere szerint kizárólag a „presztízsveszteség” kockázata miatt nem változtat a migrációs szabályokon a kormány. A brüsszeli út azonban egyértelmű következményekkel járna:
- bűnözés,
- terrorizmus
- és szociális problémák.
