Etyeki baklövés: a tiszás brüsszeli asszisztens súghatott a tabutémákról

A Magyar Nemzet arról cikkez, hogy nem lehet véletlen, hogy a Tisza Párt elhíresült etyeki lakossági fórumán hangzott el a bevezetőben, hogy „kérésféle” érkezett hozzájuk arra vonatkozóan, ne beszéljenek „LMBTQ-dolgokról” és Ukrajnáról. A kérést bejelentő moderátor, Magyar Dávid balliberális újságíró mellett ugyanis

a rendezvény egyik előadója az a Molnár Dániel volt, aki nem csupán a Tisza Párt fővárosi frakciójának tagja, de az Európai Parlamentben is dolgozik asszisztensként.

Baranyi Krisztina, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselője, a IX. kerületi polgármester felszólal a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén a Városháza dísztermében 2025. május 30-án. Mellette Molnár Dániel, a Tisza Párt képviselője

Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

Molnár tehát közvetlen kapcsolatban áll a párt uniós képviselőivel, akiket az Európai Néppárt vezére, Manfred Weber szokott eligazítani. Magyar Péterék brüsszeli főnöke pontosan tudja, hogy Magyarországon a társadalom többségének a fent említett témakörökben ellentétes az álláspontja, mint amit az unió vezetése képvisel, ezért a Tisza Párt elnökének lelkére kötötték, hogy ne beszéljenek ezekről.