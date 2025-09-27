1 órája
Orbán Viktor a hétvégén különleges ünnepségen vesz részt
A Mária Valéria híd átadásának az évfordulóját ünneplik a hétvégén Esztergomban és Párkányban.
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Háromnapos fesztivállal ünneplik az idén százharminc éves Mária Valéria hidat, amely Esztergomot és Párkányt köti össze – írta meg a Világgazdaság.
A magyar–szlovák határ emblematikus építményét ünneplő rendezvényen vasárnap délben Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök mellett Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere és Szabó Eugen, Párkány első embere is tiszteletét teszi.
Kevés olyan építmény van Magyarországon, amely ennyit látott, és mégis túlélt. Az esztergomi Mária Valéria híd 130 éves múltja egyben a túlélés és az újjászületés története is. A dunakanyari panoráma, a turisták áramlása és a mindennapi ingázók forgalma ma már természetes részévé vált Esztergom és Párkány életének.
A százharminc éves Mária Valéria híd Esztergomot és Párkányt – így a Dunakanyart és a Felvidéket – köti össze. A két városban idén háromnapos fesztivállal ünnepelnek.
