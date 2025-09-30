Orbán Viktor: a béke csak tárgyalások útján érhető el

„Szokta kérdezni az amerikai elnök a véleményemet. Én elmondtam neki, hogy ez a háború eldőlt, az oroszok megnyerték, ez egy lezárt ügy” – idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktor bejegyzését.

How will peace be achieved? Through negotiation, not endless war! Europe must have a voice in coming to an agreement. Let there be no doubt: this war is already decided and cannot be won on the battlefield. 🕊️ pic.twitter.com/kZ7tOl0MLm — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 30, 2025

Az a kérdés, hogy mikor fogunk megállapodni az oroszokkal és ki. Ő állapodik meg az oroszokkal, vagy végre az európaiak is hajlandók-e tárgyalni és lesz európai–orosz tárgyalás

– tette hozzá.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Európának aktív szerepet kell vállalnia a békekötés folyamatában.

„Európának beleszólása kell, hogy legyen a megállapodásba”

– írta.