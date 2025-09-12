Orbán Viktor: a Tisza Pártot Brüsszelből zsarolják, irányítják (videó)

Cikkünk frissül

Addig kell ütni a vasat amíg meleg – mondta Orbán Viktor. Kiemelte, Magyarország és az Emirátusok között gyors ütemű gazdasági növekedés van kibontakozóban.

– Eddig Közép-Európát és Magyarországot elkerülték, ezért gondoltuk, hogy ragadjuk meg a lehetőséget, legyünk mi a térségben az ő stratégiai partnerük – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, a tárgyalások során kijelölték az iparágakat, amelyekben kiemelten működhet együtt a jövőben a két ország.

Ezek az energiaszektor, digitális infrastruktúra és mesterséges intelligencia.

–A következő tárgyalási fordulóban már le is tudunk zárni néhány nagyobb léptékű programot – mondta a miniszterelnök, majd kiemelte, 24 százalékkal nőtt Magyarország és az Emirátusok közti áruforgalom.

A miniszterelnök elmondta, hogy a lengyelországi incidens megtestesülése annak, hogy milyen veszélyes körülmények között élünk. Amikor megtörténik a baj, hirtelen mindenki felkapja a fejét. A háborús fenyegetettség közvetlen, szomszédai vagyunk annak az országnak, amelyben a háború zajlik

– tette hozzá.

Véleménye szerint nagy sebességgel mennek előre a dolgok a béketeremtés ügyében. Miközben az orosz-ukrán háborúra összpontosítunk, a tárgyalópartnerek nem csak erre koncentrálnak – jegyezte meg Orbán Viktor, példaként említve Oroszország integrálását a nemzetközi gazdaságba és energiaügyi kérdéseket.

A lengyelek történelmi barátaink, ezért minden, ami Lengyelország szuverenitását érinti, Magyarországnak elsőként kell reagálnia – fogalmazott.

Az interjút itt nézheti meg:

Ursula Von Der Leyen, az Európai Bizottság elnökének szerdai beszédével kapcsolatban Orbán Viktor kiemelte,

három és fél éve viseljük egy háború mindenfajta következményeit, miközben a háborúhoz nincs közünk, abban sosem vettünk részt.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a nyugati politikai elit, Von der Leyen vezetésével, bele akarja tolni a közép-európaiakat a háborúba.

Az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatban a miniszterelnök elmondta,

a közvélemény támogatása hullámzó, ugyanakkor a közvélemény-kutatásokban nem hiszek. Az azonban nyilvánvaló, hogy a bizottság elnökének politikai alapvetései hibásak.

A miniszterelnök szerint felül kell vizsgálni a zöld átmenetet, a szankciókat, a kereskedelmi és a migráció politikát, ugyanis jelenleg Von der Leyen elhibázott vezetésével a szakadék felé tart az Európai Unió.