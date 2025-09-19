Orbán Viktor a Harcosok Klubjában: Magyarország nemet mondott a bevándorlásra

A vezetők felelőssége, hogy Nyugat-Európában a kormányok és a miniszterelnökök döntései nyomán beengedték a migránsokat – hangsúlyozta Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett üzenetében. A miniszterelnök leszögezte: Magyarország ezzel szemben nemet mondott a bevándorlásra, kerítést épített, szigorú törvényeket hozott, és rendőrök, valamint határvadászok védik az országot. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a kormányfő azt is jelezte, hogy mindez Brüsszelnek nem tetszik, támadások és büntetések érik hazánkat, de Magyarország fellázadt, és nem adja fel: migránsmentes ország marad.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor üzenetében kitért a gazdaságpolitikára is. Rámutatott:

a magyar adópolitika egyszerű, világos és igazságos – aki tízszer annyit keres, az tízszer annyit adózik.

Ez a rendszer, az egykulcsos adó, bevált. Ugyanakkor figyelmeztetett: Brüsszel és a Tisza brutális adóemelést akar, ezért van szükség a nemzeti konzultációra.

Orbán Viktor emlékeztetett: 2010-ben megállapodott az idősekkel, és a kormány megvédi a nyugdíjak értékét. Közölte: novemberben és decemberben érkezik az idősek számára a nyugdíjkiegészítés, amely éves szinten átlagosan 40–50 ezer forintot jelent. Emellett folyamatosan kézbesítik a harmincezer forintos élelmiszer-utalványokat is, amelyeket október 15-ig mindenki megkap – tette hozzá.

A miniszterelnök Kásler Miklósról is megemlékezett, akitől „ma elbúcsúzunk”.

A kormányfő emlékeztetett: a professzor egész életében gyógyított, sok ember életét megmentette, és minden tudásával, erejével harcolt a Covid ellen is.

Köszönjük, professzor úr! Nyugodj békében!

– írta Orbán Viktor.

A miniszterelnök üzenete végén jelezte: már csak egyet kell aludni, beszédének előkészületeivel halad, és holnapra elkészül. Hozzátette: a gyűlés olyan lesz, mint az Otthon start, „aki kimarad, lemarad”.

Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!

– zárta sorait Orbán Viktor.