Orbán Viktor: a csapatunk remek állapotban van – így buzdította a harcosokat a kormányfő (videó)

A miniszterelnök a képek és egy korábbi posztjának tanúsága szerint „öltözői megbeszélést" tartott a „keménymagnak", a Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi edzőtábora mintegy nyolcszáz résztvevőjének

Orbán Viktor: Na de ki fog itt védekezni? Az ellenfél!

Orbán Viktor a harcosoknak szóló előadásából egy videórészletet is megosztott a közösségi oldalán. Ebben kifejtette, a kormánypártok minden döntése azt üzeni az embereknek, hogy tőlük nap mint nap komoly dolgokat várhatnak a magyar emberek, akik ha valamit akarnak az élettől, azt velük tudják elérni, nem pedig „ a tyúkólban lévőkkel, a kiskakasokkal”, akiktől a miniszterelnök szerint nem várható semmi, csak agresszivitás, balhé, hazudozás és eltitkolt rossz szándék.

Végül Lasztovicza Jenő néhai képviselőtársát, a parlamenti fociválogatott egykori csapatkapitányát idézte, aki amikor mindenkit csatár posztra állított az egyik meccs előtt, és megkérdezték tőle, hogy akkor ki fog védekezni, azt válaszolta: „Az ellenfél.”

A miniszterelnök a táborban történt találkozásairól is közzétett egy rövid videót, amely alá Szarka Tamás Otthon vagyunk című számából játszottak be egy részletet: „Elhúzunk egymás mellett / Isten tudja hányszor, / egy szia jót tehetne bár. / Ugyanazon a nyelven / hallgatunk egymásról, / egy szia jót tehetne bár. // Itt mindig otthon voltunk, / itt mindig otthon vagyunk, / gyújtsuk meg csillagát! / Csoda már az, hogy élünk, / s ha érzed, amit érzünk, / akkor jöjj, új világ!”

A beszélgetést „öltözői megbeszélésként" tituláló poszt