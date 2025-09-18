Orbán Viktor: az Európa jövőjét meghatározó legnagyobb kihívás a migráció (videó)

Határokra és törvényekre fittyet hányva milliók érkeztek illegális úton Afrikából és Közel-Keletről Európába.

Magyarországon a történelem során megtanultuk, hogy egy ország határ nélkül olyan, mint a tojás héj nélkül

– mondta.

„A magyar határvédelmi rendszer működik, ellenáll az illegális migráció legmagasabbra fölcsapó hullámainak is” – jelentette ki a kormányfő.

A kormányfő később egy másik videós posztban figyelmeztetett arra, hogy „nem néhány százan, nem néhány ezren, hanem több százezer, sőt millió bevándorló ostromolja Magyarország és Európa határait”. Hozzátette, nem látni, hol a vége, mert az utánpótlás bőséges, milliók készülnek, hogy útra keljenek.

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a magyarok eldöntötték: az országot meg kell védeni, és a kormány minden intézkedése ebből a „parancsoló kötelességből” következik.

Hazánk csak egy van, és azt mindannyiunknak kötelessége megvédeni

– zárta videóját a miniszterelnök.