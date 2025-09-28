szeptember 28., vasárnap

1 órája

Orbán Viktor lesz a Harcosok órája hétfői vendége

Címkék#Orbán Viktor#jogrendszer#körlevél

A műsorban több aktuálpolitikai ügy is terítékre fog kerülni, így a Szőlő utcai álhírbotrány is.

MW
Orbán Viktor lesz a Harcosok órája hétfői vendége

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Fischer Zoltán

Hétfőn reggel fél nyolctól Orbán Viktor miniszterelnök lesz a Harcosok órája podcastvendége - írta a Magyar Nemzet.

 

A kormányfő Németh Balázs műsorvezetővel szót ejt a Szőlő utcai álhírbotrányról. Mint ismert, a baloldal lejárató kampányt indított a kormány ellen. 

Egy valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszerben elkezdődött egy álhír felépítése, hogy pedofil bűncselekmény történt volna, aminek a szálai elvezetnek a kormányig.

Orbán Viktor a vasárnapi DPK-körlevelében már elárulta a véleményét az ügyben, amikor a következőt írta:

Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján

De a műsorban szó esik arról is, hogy Ukrajna azzal vádolta meg hazánkat, hogy katonai drónokkal megsértette légterét. Volodimir Zelenszkij kijelentéseit a külügyminiszter és a honvédelmi tárca is cáfolta.

Az ismertetés szerint Orbán Viktor beszámol Donald Trump amerikai elnök legutóbbi telefonhívásáról is. A Debreceni Digitális Polgári Kör találkozóján a miniszterelnök azt már megosztotta, hogy milyen körülmények között beszélgetett az amerikai elnökkel hazánk álláspontjáról az orosz gázzal és olajjal kapcsolatban.

A teljes cikkért kattintson.

