Góóól!

4 órája

Orbán Viktor frappánsan tette helyre Magyar Pétert (videó)

A miniszterelnök hálószaggató gólt lő a Tisza Párt elnökének, és nem átvitt értelemben.

Orbán Viktor frappánsan tette helyre Magyar Pétert (videó)

Orbán Viktor TikTok-oldalán szellemesen használta fel a mesterséges intelligenciát, a Tisza-szigetek országos focitornáján készült felvételeket és a saját, a Puskás Aréna átadásáról készült ünnepi videóját – írja a Magyar Nemzet.

Így láthatjuk a videón azt, hogy Orbán Viktor gólt lő a kapusként játszó Magyar Péternek. A Tisza Párt elnöke a vereség miatti elkeseredésében földre borul, a kormányfő pedig közönsége felé tisztelegve nyugtázta:

megnyerte a meccset.

@viktor_a_tiktokon Gólkirályság #orbanviktor #miniszterelnok #MagyarPéter #Tisza #gól ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

 

