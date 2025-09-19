Orbán Viktor: Minden kész a Papp László Sportarénában + videó

Az utolsó simításokat végzik a Papp László Sportarénában – derül ki Orbán Viktor Facebook-posztjából. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött egy fotót is, amelyen Szabó Zsófi és Rákay Philip társaságában látható a digitális polgári körök első gyűlésének helyszínén.

Orbán Viktor azt írta:

Főpróba. A helyszínen minden kész.

A kormányfő emlékeztetett, a gyűlés szombaton 16 órakor kezdődik.

Közben a miniszterelnök egy újabb videót is kitett a közösségi oldalára. Orbán Viktor bejegyzésében a rendezvény két házigazdája, Szabó Zsófi és Rákay Philip mutatja be a már berendezett arénát.