Orbán Viktor megnézte az MTK új sportparkját

Orbán Viktor Sonkával, a legnagyobb MTK-drukkerrel és Deutsch Tamással, az MTK elnökével hétfőn megtekintette az MTK új sportparkját.

A kormányfő a látogatásról több fotót is megosztott a Facebook-oldalán, bejegyzésében pedig azt írta:

Minden a helyén.

Vasárnap nyitották meg az MTK Sportparkot a Kerepesi úton.

A 9,5 hektáros sportpark területén többek között

egy 5000 fős nézőtérrel rendelkező,

több mint 11 ezer négyzetméteres sportcsarnok,

egy 3800 négyzetméteres edzőcsarnok,

33 800 négyzetméteres zöldterület

és egy hatalmas napelempark jött létre,

a fűtést pedig az 1350 méter mélyről jövő geotermikus energia biztosítja.