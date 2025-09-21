szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

24°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Békemenetre készülve

13 perce

Orbán Viktor: napról napra százával és ezrével vagyunk többen

Címkék#Papp László Sportarénában#békemenet#Orbán Viktor#rendezvény

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a következő találkozás október 23-án, a békemeneten lesz.

MW
Orbán Viktor: napról napra százával és ezrével vagyunk többen

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Napról napra százával és ezrével vagyunk többen” – írta Orbán Viktor vasárnap reggel a közösségi oldalán, hozzátéve: legközelebb október 23-án, a békemeneten találkozzunk.

Mint arról korábban beszámoltunk, a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozóját szombaton tartották a budapesti Papp László Sportarénában, több mint 11 ezer résztvevővel. A rendezvényen a kormány tagjai, jobboldali politikusok, véleményvezérek, sportolók és közéleti szakértők is jelen voltak. A főszónok, Orbán Viktor miniszterelnök kiemelte: „Olyan sokan vannak a rendezvényen, hogy lassan kinövik az összes konferenciatermet és sportcsarnokot.” Hozzátette, a következő találkozójuk lehetne egy békemenet október 23-án.

Orbán Viktor egy újabb posztot is megosztott a a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozójáról, amihez a következőket írta: 

Nagyok vagyunk, sokan vagyunk, erősek vagyunk, és győzni fogunk!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu