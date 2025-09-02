5 órája
Putyin Pekingben tárgyal
Az orosz elnök jelentős delegációval érkezett a kétoldalú megbeszélésre. Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalóasztalhoz ültek, hogy a szélesebb körű együttműködésről tárgyaljanak – adta hírül a Magyar Nemzet. Sajtóinformációk szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök is Pekingbe utazik, ahol Putyinnal és Zelenszkijjel is tárgyal.
Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Pekingben tárgyal 2025. szeptember 2-án
Fotó: AFP / POOL
Az orosz elnök hivatalos látogatáson van Kínában, ahol Hszi Csin-pinggel is tárgyalásokat folytatott. Vlagyimir Putyin és a kínai elnök nagy létszámú delegációk részvételével egyeztetett a kínai fővárosban – írja a RIA-ra hivatkozva a lap.
Az orosz elnök nem kis delegációval érkezett egyeztetni, a küldöttség tagjai között volt többek között:
- Szergej Lavrov külügyminiszter;
- Jurij Usakov, az elnök külpolitikai tanácsadója;
- Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője;
- Gennagyij Timcsenko, az Orosz–Kínai Üzleti Tanács elnöke;
- Alekszej Miller, a Gazprom elnöke;
- Igor Szecsin, a Rosznyeft vezetője
Az orosz elnök négynapos hivatalos látogatásra érkezett KínábaA pekingi repülőtéren vörös szőnyeggel és díszőrséggel fogadták az orosz államfőt.
Putyin jelenleg négynapos látogatáson tartózkodik Kínában.
Pekingi útja előtt Putyin részt vett a Sanghaji Együttműködési Fórum csúcstalálkozóján Tiencsinben.
Robert Fico is Pekingbe utazik
A szlovák miniszterelnök szeptember 1-jén bejelentette, hogy Kínába látogat. A tervek szerint Robert Fico Pekingben találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is – írja a Kyiv Independentre hivatkozva a Magyar Nemzet.
Robert Fico egyetlen európai uniós vezetőként lesz jelen a Japán második világháborús kapitulációjának évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.
A hírek szerint
közvetlenül a pekingi megbeszélések után a szlovák miniszterelnök otthon találkozik majd Volodimir Zelenszkij ukrán, Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Narendra Modi indiai miniszterelnökkel is.
