Kockázat

31 perce

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése komoly aggályokat vet fel

Címkék#aggály#engedély#Ruszin-Szendi Romulusz#Horváth József#fegyverviselés

„Ha valakinek van is fegyverviselési engedélye, az sem indok arra, hogy az illető éjjel-nappal magánál tartsa a lőfegyverét” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Horváth József. A biztonságpolitikai szakértő annak kapcsán fejtette ki véleményét a lapnak, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelenik meg a Tisza Párt fórumain.

MW
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése komoly aggályokat vet fel

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése komoly kockázatot vet fel

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

„Magyarország nem a vadnyugat, sőt kevés biztonságosabb állam van hazánknál, ezért érdemes lenne megnézni a hátterét annak: valaki miért gondolhatja, hogy a biztonsága garantálásához éles lőfegyverre van szüksége, amelyet ráadásul nagyobb rendezvényeken is magánál tart. Ez ugyanis nagyobb a kockázatot hordozhat mint a fegyver jelentette védelmi lehetőség” – mutatott rá a lapnak adott nyilatkozatában a biztonságpolitikai szakértő, aki még ennél is aggályosabbnak nevezte Ruszin-Szendi fegyverekről tett kijelentéseit.

„Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” – fenyegetőzött a uszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán Ruszin-Szendi Romulusz
Forrás: Magyar Nemzet/képernyőfotó

 Így például azt, hogy

a Tisza egyik arcává avanzsált egykori katonai vezető egy rádióműsorban úgy fogalmazott: „minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez”.

 

Aki speciális katonai kiképzést kapott, az jellemzően soha életében nem dicsekedne el a fegyverével, sőt egyáltalán nem is beszél arról. Nem mellékes egyébként az sem, hogy a fegyverviselési engedély kiadását pszichológiai vizsgálat is megelőzi, amelyen finoman szólva nem lenne pluszpont egy ilyen kijelentés, ugyanis ezen a vizsgálaton azt mérlegelik, hogy mennyire indulatos, heves mérsékletű az illető és hogy békésen is képes lenne-e rendezni a felmerülő konfliktusokat

– fejtette ki a tábornok.

Horváth József kitért arra is, hogy

 a fegyverviselés jelenlegi rigorózus szabályozása és engedélyezési folyamata miatt egyáltalán nem magától értetődő, hogy Magyarországon egy fegyveres testület vezetője a nyugállományba vonulása után megkapja, vagy egyáltalán kérvényezze a fegyverviselési engedélyt, s a többség nem is él ezzel.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el. 

