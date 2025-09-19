3 órája
Sötét figyelmeztetést kaptak a németek Charlie Kirk halála után
Gerhard Ludwig Müller bíboros az iszlamizáció és a woke-ideológia drámai következményeire hívta fel a figyelmet.
Gerhard Ludwig Müller bíboros, a Hittani Kongregáció korábbi prefektusa kemény szavakkal figyelmeztetett Németország jövőjére. Szerinte Németország az iszlamizáció és a woke-ideológia kettős szorításában halad a társadalmi összeomlás felé. Az amerikai konzervatív aktivista, Charlie Kirk meggyilkolása kapcsán pedig úgy fogalmazott: Kirk „vértanúként halt meg Jézus Krisztusért” – írja a Magyar Nemzet az Exxpress alapján.
A bíboros arról is beszélt, hogy Charlie Kirk nem politikai gyilkosság áldozata lett, hanem keresztény vértanú.
Ő életét adta az igazságért: hogy az ember Isten képére férfinak és nőnek lett teremtve. Halála a transzideológia hazugságai és az öncsonkítás kultusza elleni ellenállás jegyében történt
– hangsúlyozta. A bíboros emlékeztetett: Kirk egész életében a házasság és a család szentségét, valamint az emberi élet méltóságát védte a fogantatástól a természetes halálig.
A Trump elnök mellett álló konzervatív aktivista életéről és örökségéről a washingtoni Fehér Ház egy megható videóval emlékezett meg, amelyben kiemelték az elkötelezettségét a keresztény hit, a család és a hazafias értékek mellett.
Németország az iszlamizáció útjára lépett
Müller drámai képet festett hazájáról:
Németországban naponta átlagosan tizennyolc késelés történik, és rendszeresen fiatal lányok esnek csoportos erőszak áldozatául. A politikusok és még a püspökök is félnek nevén nevezni a problémát, nehogy szembekerüljenek az iszlám közösségekkel.
A bíboros szerint húsz-harminc éven belül az iszlám válhat Németország uralkodó vallásává. Majd úgy fogalmazott:
Sok tekintetben Németország már most is egy iszlám ország.
A folyamatot Észak-Afrika példájához hasonlította, ahol a 7. században még katolikus lakosság élt, majd néhány évszázad alatt teljesen eltűnt a kereszténység.
Ha a társadalmi erőforrások kimerülnek, elkerülhetetlenné válhatnak az összecsapások, amelyek akár polgárháborúhoz is vezethetnek. Ez teljesen reális forgatókönyv
– figyelmeztetett.
A pusztító woke-ideológia
A német bíboros nemcsak az iszlamizációt, hanem a woke-ideológiát is pusztító erőnek tartja. Szerinte ez a marxista emberkép folytatása, amely megtagadja az ember halhatatlan lelkét és isteni méltóságát.
Egy szűk elit határozza meg, mi számít emberi méltóságnak, és mindenkitől elvárják, hogy engedelmeskedjen. Ez teljesen romboló folyamat
– mondta.
A bíboros úgy véli: a woke-narratíva szisztematikusan támadja a családot, a férfi és női identitást, a történelmi hagyományokat és a természetes emberi kötődéseket.
Ezek a csoportok rendkívül agresszívan lépnek fel mindenkivel szemben, aki nem hódol be az ideológiájuknak
– figyelmeztetett.
A német egyházat is kritizálja
Müller bíboros bírálta a német egyházi vezetést is. Úgy látja, a püspökök túlzottan a „szinodális út” vitáival vannak elfoglalva, miközben háttérbe szorul az evangélium hiteles hirdetése. Saját szülővárosát, Mainzot hozta fel példaként, ahol ötven év alatt a katolikusok aránya 70 százalékról 27-re esett vissza.
Ma a németországi lakosság mintegy 30 százaléka nem etnikailag német, döntően fiatal bevándorló. Ez demográfiai realitás, amelyet figyelmen kívül hagyni felelőtlenség
– tette hozzá.