Iszlamizáció

3 órája

Sötét figyelmeztetést kaptak a németek Charlie Kirk halála után

charlie kirk#iszlamizáció

Gerhard Ludwig Müller bíboros az iszlamizáció és a woke-ideológia drámai következményeire hívta fel a figyelmet.

MW

Gerhard Ludwig Müller bíboros, a Hittani Kongregáció korábbi prefektusa kemény szavakkal figyelmeztetett Németország jövőjére. Szerinte Németország az iszlamizáció és a woke-ideológia kettős szorításában halad a társadalmi összeomlás felé. Az amerikai konzervatív aktivista, Charlie Kirk meggyilkolása kapcsán pedig úgy fogalmazott: Kirk „vértanúként halt meg Jézus Krisztusért” – írja a Magyar Nemzet az Exxpress alapján.

Charlie Kirk
Kép a koszorúról, amelyet a gyászolók helyeztek el az Egyesült Államok pretoriai nagykövetsége előtt 2025. szeptember 11-én
Forrás: AFP

A bíboros arról is beszélt, hogy Charlie Kirk nem politikai gyilkosság áldozata lett, hanem keresztény vértanú.

Ő életét adta az igazságért: hogy az ember Isten képére férfinak és nőnek lett teremtve. Halála a transzideológia hazugságai és az öncsonkítás kultusza elleni ellenállás jegyében történt

– hangsúlyozta. A bíboros emlékeztetett: Kirk egész életében a házasság és a család szentségét, valamint az emberi élet méltóságát védte a fogantatástól a természetes halálig.

A Trump elnök mellett álló konzervatív aktivista életéről és örökségéről a washingtoni Fehér Ház egy megható videóval emlékezett meg, amelyben kiemelték az elkötelezettségét a keresztény hit, a család és a hazafias értékek mellett.

Németország az iszlamizáció útjára lépett

Müller drámai képet festett hazájáról:

Németországban naponta átlagosan tizennyolc késelés történik, és rendszeresen fiatal lányok esnek csoportos erőszak áldozatául. A politikusok és még a püspökök is félnek nevén nevezni a problémát, nehogy szembekerüljenek az iszlám közösségekkel.

A bíboros szerint húsz-harminc éven belül az iszlám válhat Németország uralkodó vallásává. Majd úgy fogalmazott:

Sok tekintetben Németország már most is egy iszlám ország.

A folyamatot Észak-Afrika példájához hasonlította, ahol a 7. században még katolikus lakosság élt, majd néhány évszázad alatt teljesen eltűnt a kereszténység.

Ha a társadalmi erőforrások kimerülnek, elkerülhetetlenné válhatnak az összecsapások, amelyek akár polgárháborúhoz is vezethetnek. Ez teljesen reális forgatókönyv

– figyelmeztetett.

A pusztító woke-ideológia

A német bíboros nemcsak az iszlamizációt, hanem a woke-ideológiát is pusztító erőnek tartja. Szerinte ez a marxista emberkép folytatása, amely megtagadja az ember halhatatlan lelkét és isteni méltóságát.

Egy szűk elit határozza meg, mi számít emberi méltóságnak, és mindenkitől elvárják, hogy engedelmeskedjen. Ez teljesen romboló folyamat

– mondta.

A bíboros úgy véli: a woke-narratíva szisztematikusan támadja a családot, a férfi és női identitást, a történelmi hagyományokat és a természetes emberi kötődéseket.

Ezek a csoportok rendkívül agresszívan lépnek fel mindenkivel szemben, aki nem hódol be az ideológiájuknak

 – figyelmeztetett.

A német egyházat is kritizálja

Müller bíboros bírálta a német egyházi vezetést is. Úgy látja, a püspökök túlzottan a „szinodális út” vitáival vannak elfoglalva, miközben háttérbe szorul az evangélium hiteles hirdetése. Saját szülővárosát, Mainzot hozta fel példaként, ahol ötven év alatt a katolikusok aránya 70 százalékról 27-re esett vissza.

Ma a németországi lakosság mintegy 30 százaléka nem etnikailag német, döntően fiatal bevándorló. Ez demográfiai realitás, amelyet figyelmen kívül hagyni felelőtlenség

– tette hozzá.

 

