Beszélgetés

53 perce

Szánthó Miklós: a magyarok naponta 1 millió eurós bírságot kapnak a határok védelméért 

A lengyel médiának adott interjút az Alapjogokért Központ főigazgatója.

MW
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója

Forrás: MTI

Fotó: Máthé Zoltán

Szánthó Miklós elmondta, hogy az Alapjogokért Központ 12 évvel ezelőtt jött létre, miután a magyar jobboldalon felismerték, hogy a baloldallal nem lehet hatékonyan küzdeni egy jól működő, pártoktól független politikai infrastruktúra nélkül - írta a Magyar Nemzet.

SZÁNTHÓ Miklós
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója beszédet mond a Marslakók – Magyar Tudósok és Nobel-díjasok címmel a magyar tudományos élet kiválóságait, köztük Nobel-díjasainkat bemutató interaktív vándorkiállítás megnyitóján Budapesten, a Vörösmarty téri Gerbeaud Cukrászdában 2025. augusztus 19-én
Fotó: Illyés Tibor / Forrás:  MTI

 Olyanra van szükség, amely összekapcsolja a médiát, a think tankeket és az influencereket a jobboldalon. Húsz évvel ezelőtt a magyar médiakörnyezetet a baloldal uralta. Az elmúlt tíz évben ez megváltozott. Magyarországon folyamatosan fejlődik a konzervatív médiakörnyezet, és a magyar konzervatív mozgalom igazán professzionálisan kezdett működni a média területén – olvasható a wPolityce.pl oldalon megjelent interjúban.

Ez rendkívül fontos, mert nálunk – ahogy mindenhol – az emberek ma már elsősorban a közösségi médiát használják információforrásként.

 De nem csak a médiáról van szó
– emelte ki az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szánthó elmondása szerint általánosságban egy konzervatív értékek által inspirált polgári társadalom építéséről van szó Magyarországon. Olyan hálózat létrehozásáról, amely képes ellensúlyozni a baloldali narratívák dominanciáját. 

Ráadásul felismertük, hogy a magyar konzervatív eszmék elleni támadások többsége nem a hazai ellenzéktől, hanem a nemzetközi globalista elittől származik. 

Megértettük, hogy nemzetközi jelenlét és a magyarok és a világ konzervatív partnerei közötti hidak építése nélkül nem lehet fenntartani a politikai hatalmat és befolyást
– mondta, majd azzal folytatta, hogy ezért néhány évvel ezelőtt elkezdtek egy nemzetközi platformot építeni, amelynek célja az antiglobalista erők egyesítése. Zászlóshajó projektjük a CPAC Hungary, az éves politikai konferencia. Több nemzetközi irodájuk van, és kiváló kapcsolatokat ápolnak az amerikai konzervatív mozgalommal.

A teljes interjúért kattintson. 

 

