3 órája
Szijjártó Péter: a magyar kormány álláspontját nem külföldről határozzák meg
Hiába érvel az ukrán elnök azzal, hogy országa európai uniós csatlakozását Oroszország sem ellenzi, a magyar kormány álláspontját nem külföldről határozzák meg - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.
Szijjártó Péter
Forrás: NurPhoto via AFP
Fotó: Klaudia Radecka
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij az Európai Tanács elnökével tárgyalt, és ismét Magyarországról beszélt a nyilatkozatában.
„Szerinte azért érthetetlen az ukrán EU-tagság magyar elutasítása, mert azt az oroszok sem ellenzik. Nos, Zelenszkij elnök megint magából indult ki"
- közölte.
„Ellentétben vele, a mi álláspontunkat nem külföldről határozzák meg. Minket nem érdekel, hogy mit gondolnak Moszkvában az ukrán EU-tagságról" - tette hozzá.
Szijjártó Péter leszögezte, hogy a kormányt a magyar emberek véleménye érdekli, ők pedig világossá tették, hogy nem akarják, hogy Ukrajna az EU tagja legyen.
„Nem akarják, hogy az ukránok tönkretegyék a gazdáinkat, a munkaerőpiacunkat és a biztonságunkat!"
- sorolta.
„Úgyhogy hiába bízik Zelenszkij elnök az oroszokban, mi nem fogjuk támogatni, hogy Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz!" - összegzett.