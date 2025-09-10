2 órája
Szijjártó Péter: az orosz szállítások leállítása kinyírná a magyar energiaellátás biztonságát
A külgazdasági és külügyminiszter Minszkben vett részt a magyar-belarusz gazdasági vegyes bizottság ülésén.
Forrás: Szijjártó Péter/Facebook
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar-belarusz gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón elmondta, látogatásának oka részben az, hogy a kelet-európai ország kulcsszereplő hazánk energiabiztonságának szempontjából.
Aláhúzta, hogy tavaly a magyar kőolajimport 73 százaléka Belaruszon keresztül érkezett, és ennek volumene csaknem ötmillió tonna volt, idén pedig már több mint hárommilió tonna.
„Szeretném világossá tenni, hogy enélkül Magyarország kőolajjal történő ellátása fizikailag kizárt. Nem politikailag, nem ideológiailag, hanem fizikailag. (…) És szeretném megköszönni Belarusz kormányának, hogy Belarusz mindvégig megbízható tranzitország volt, nem akadályozta a szállításokat, nem is szedett le rólunk háborús felárat, magyarul nem emelte fel az európai benchmarkok ötszörösére a tranzitdíjat, ellentétben egy olyan szomszédunkkal, amely az Európai Unió tagja” – jegyezte meg.
Üdvözölte, hogy belarusz kollégája arról biztosította, hogy ezután is biztosítani fogják a zavartalan tranzitot Magyarország irányába.
Szijjártó Péter ezután a leghatározottabban elutasította azokat az erőszakos törekvéseket, amelyekkel arra próbálják rábírni a magyar kormányt, hogy az ország energiabiztonságát semmibe véve, szakadjon le az orosz energiahordozókról.
Aki nem veszi figyelembe a földrajzi és infrastrukturális valóságot, az egész egyszerűen ki akarja nyírni a magyar energiaellátás biztonságát. Aki nem veszi figyelembe a fizikai, a földrajzi és az infrastrukturális valóságot, az azt akarja, hogy Magyarországot és a magyar gazdaságot ne tudjuk működtetni, ne legyen benzin, ne legyen fűtés, ne legyen meleg víz
– sorolta.
„De mi ezt visszautasítjuk. Magyarország biztonságos energiaellátása számunkra szuverenitási kérdés, alapvető nemzeti érdek” – szögezte le.
Rámutatott, hogy ami működik egy tengerparttal rendelkező országban, az nem működik egy szárazföld által körülvettben. „A földrajzot, az infrastruktúrát és a fizikát is figyelembe kell venni akkor, amikor energiaellátásról beszélünk”
– figyelmeztetett.
A miniszter végezetül jó hírnek nevezte a kétoldalú nukleáris együttműködés fejlődését, a testvérvárosi megállapodás aláírását Paks és Osztrovec között.
Megerősítette, hogy Magyarország fogja biztosítani a helyszínt a belarusz futballválogatott két további őszi világbajnoki selejtezőjéhez is Görögország és Dánia ellen, ahogyan biztosította az első vb-selejtezőhöz és a belarusz klubcsapatok nyári mérkőzéseihez is.
Minden adott a magyar-belarusz gazdasági kapcsolatok további fejlesztéséhez
Minden adott a magyar-belarusz gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez az európai uniós szankciók által nem érintett területeken, a két ország között nincs nyitott politikai kérdés, valamint a jogi és pénzügyi feltételek is adottak – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A tárcavezető a magyar-belarusz üzleti fórumon elmondott beszédében mindenekelőtt kifejtette, hogy rendkívül nehéz időszak a mostani, s a fennálló körülmények, a szavai szerint leginkább Európának ártó szankciók jelentős kihatással vannak a két ország közötti együttműködésre is.
„A magyar kormány szándéka nagyon egyértelmű. Szeretnénk erősíteni az együttműködést Belarusszal minden olyan területen, amelyet a korlátozások nem érintenek” – húzta alá.
Majd arra is emlékeztetett, hogy Magyarország egyedüliként szavazott nemmel az Európai Unióban a belarusz élelmiszeripari és mezőgazdasági termékekre kivetett vámok emelésére.
Illetve úgy vélekedett, hogy jól mutatja az igényt az együttműködés fejlesztése iránt, hogy látogatására tizenhét magyar vállalat vezetői kísérték el a gazdaság legsikeresebb ágazataiból.
Ezt követően pedig hangsúlyozta, hogy az együttműködést már most is sikertörténetek övezik, például több százezer naposcsibét exportáltak magyar vállalatok Belaruszba, és megállapodás született, amely tovább fogja javítani a jövőben a hazai cégek itteni piacra jutását.
Érintette emellett a gyógyszeripar szerepét, az orvostechnikai eszközök területén való együttműködést és azt is, hogy szorosabbra kívánják vonni a magyar és a belarusz egyetemek közötti kapcsolatokat.
Szijjártó Péter ezután a cégvezetők figyelmébe ajánlotta, hogy ma a két ország között nincsenek nyitott politikai kérdések, amelyek akadályoznák az üzletkötést, ehhez minden jogi és pénzügyi előfeltétel is adott.
„És biztosak lehetnek abban, hogy kormányunk támogatása is biztosított lesz. Racionális megközelítést képviselünk. Józan észre alapuló megközelítést képviselünk. És ha létezik olyan helyzet, amikor higgadt döntéshozatalra van szükség, akkor ez az” – fogalmazott.