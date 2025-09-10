4 órája
Szijjártó Péter: Magyarország nem akarja, hogy az Európai Unió harcban álljon
A külgazdasági és külügyminiszter Minszkben tárgyal. „Magyarország nem akarja, hogy az Európai Unió harcban álljon, és aki erről beszél, az maga sodorhatja bele az ukrajnai háborúba a kontinens államait” – reagált a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai Bizottság elnökének évértékelő beszédére szerdán Minszkben.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Minszkben tárgyal
Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala
Szijjártó Péter a magyar–belarusz gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón kifejtette, hogy erre a megbeszélésre rendkívül nehéz időszakban került sor, ugyanis Magyarország immár három és fél éve él az ukrajnai háború árnyékában.
Azért vagyok itt, mert ha valamikor nagy szükség van a párbeszédre, akkor az most van, s ha valamikor nagy szükség van a józan észre és a hideg fejre, akkor az most van
– folytatta.
„Ellentétben az Európai Bizottság elnökével, mi, magyarok nem szeretnénk, ha Európa harcban állna. Minket rendkívüli aggodalommal töltenek el a háborús eszkaláció irányába tett lépések. Azt gondolom, hogy arról beszélni, hogy Európa harcban áll és a háborús eszkaláció irányába lépéseket tenni rendkívül veszélyes. Aki azt mondja, hogy Európa harcban áll, az maga sodorja veszélybe, s maga sodorhatja bele a háborúba Európát”
– fűzte hozzá, Ursula von der Leyen évértékelőjére utalva, amelyben a brüsszeli testület vezetője arról beszélt, hogy a kontinens harcban áll a szabadságáért, az egységéért, a békéért.
A miniszter hangsúlyozta, hogy ezt a magyar kormány visszautasítja, hazánk nem akar háborút és nem akarja, hogy bárki belekeverje a szomszédos országban zajló fegyveres konfliktusba.
Amíg nemzeti kormány van Budapesten, addig megvédjük Magyarországot, és garantáljuk, hogy Magyarország kimarad a háborúból
– összegzett.
Három és fél éve viseljük (…) egy olyan háború mindenfajta következményét, amelyhez semmi közünk nincs, amelynek kitöréséért semmiféle felelősségünk nincs, amelyben mi soha nem vettünk részt
– szögezte le.
Mi, magyarok a béke pártján állunk. Mi már három és fél éve folyamatosan érvelünk a tűzszünet és a béketárgyalások mellett. És akik most ugyanezt mondják, azok három és fél évig gyaláztak minket ezért az álláspontunkért
– tette hozzá.
Szijjártó Péter ezután sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy jelenleg az európai politikusok többsége a béke helyett a háború folytatásában érdekelt.
De mi, magyarok nem adjuk fel, így mi továbbra is mindent megteszünk a béketörekvések támogatása érdekében, részben ezért is vagyok itt
– jelentette ki.
