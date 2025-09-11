1 órája
Szijjártó Péter a Magyarországgal szembeni súlyos brüsszeli kettős mérce felszámolását sürgette migrációügyben
Magyarország továbbra is meg fogja védeni magát és Európát az illegális bevándorlástól, mindazonáltal a hazánkkal szembeni durva brüsszeli kettős mérce felszámolására lenne szükség ebben a kérdésben - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Pozsonyban.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Tanja Fajon szlovén, Juraj Blanár szlovák, Beate Meinl-Reisinger osztrák és Jan Lipavsky cseh külügyminiszter (j-b) a közép-európai országok úgynevezett C5 formátumának pozsonyi tanácskozása után 2025. szeptember 11-én
Fotó: KKM
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a közép-európai országok (Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia) úgynevezett C5 formátumának külügyminiszteri tanácskozását követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a térségnek közös kihívásokkal kell szembenéznie, és ezek között az egyik legsúlyosabb az illegális bevándorlás.
„Magyarország 2015-ben kerítést épített a déli határán, amely az Európai Unió külső határa. Több száz milliárd forintot költöttünk eddig a határ védelmére, amelynek nyomán több mint egymillió illegális migránstól védtük meg magunkat, Közép-Európát és Európát" - mondta.
Majd leszögezte, hogy
Magyarország továbbra is meg fogja védeni magát és Közép-Európát is az illegális migrációtól.
„Ugyanakkor felhívtam a kollégák figyelmét arra, hogy miközben az Európai Bizottság elnöke Lengyelországban önfeledten dicsérte a lengyeleket a határkerítés építéséért, és nekik pénzügyi támogatást ígért, addig mi, magyarok naponta egymillió euró bírságot fizetünk Brüsszelnek azért, mert megvédjük az Európai Unió külső határát" - tudatta Szijjártó Péter.
„Ez egy súlyos igazságtalanság, nagyon durva kettős mérce, amelynek a feloldásában kértem a kollégák segítségét a közép-európai szolidaritás jegyében" - tette hozzá.