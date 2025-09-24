Szijjártó Péter: a szívünkből szólt Donald Trump az ENSZ közgyűlésén (videó)

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Donald Trump előző nap az orosz kőolaj és földgáz importjának beszüntetésére szólította fel az európai országokat. Emellett ugyanakkor több másik témát is érintett, amelyekkel kapcsolatban Szijjártó Péter egyetértőleg nyilatkozott, például a migráció és az erőltetett zöld ideológia ügyében.

Szijjártó Péter

Forrás: Facebook

Sok tekintetben az amerikai elnök tegnap a szívünkből szólt az ENSZ közgyűlésén

– fogalmazott.

Majd kifejtette, hogy Európában az orosz energiahordozók vásárlása miatt állítják egyesek pellengérre Magyarországot, ezzel azt próbálva titkolni, hogy kerülőúton a nyugat-európai országok nagy többsége mind a mai napig nagy mennyiségben vásárol Oroszországból például kőolajat.

Erre bizonyíték az is, hogy a legfrissebb adatok szerint Oroszország teljes kőolajexportjának mindössze 2,2 százaléka irányul Magyarországra (…) Ez is lebuktatja azokat a nyugat-európaiakat, akik kerülőúton, ázsiai országokon keresztül egyre nagyobb mennyiségben vásárolnak Oroszországból kőolajat

– húzta alá.

Illetve rámutatott, hogy a legnagyobb európai gazdaságok az utóbbi években a többszörösére növelték az importjukat ázsiai országokból, ahol az orosz kőolaj átcímkézésre kerül.

Mi természetesen támogatjuk Donald Trump elnök minden erőfeszítését a béke érdekében. Azonban a földrajzi helyzetünk kialakít egy valóságot, s ezt a valóságot megváltoztatni nem tudjuk

– emelte ki.