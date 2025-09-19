Tehetetlen Svédország az egyre növekvő tinédzserbűnözéssel szemben

Svédországban az elmúlt évtizedben riasztóan gyorsan nőtt a fiatalok részvétele a súlyos bűncselekményekben, a bűnözői hálózatokhoz kapcsolódó bűnesetekben - írta a Magyar Nemzet.

A bűnözéssel kapcsolatos kihívások az egész országot érintik, legyen szó ritkán lakott területekről, kisebb városokról vagy nagyvárosi területekről

– áll abban a tanulmányban, amelyet Tiina Ekman, a Svéd Ifjúsági és Civil Társadalmi Ügynökség (MUCF) vezető elemzője készített még év elején.

Az elemzés kitér arra is, hogy

az emberölések aránya Svédországban évek óta nagyon magas az európai országokhoz képest. 2021-ben negyvenegy, 15–29 éves férfi halt meg, míg gyilkosságokról szóló globális tanulmány szerint ugyanebben az évben Európában 28 ember halt meg erőszakos bűncselekményben.

A tanulmány szerzője úgy fogalmazott: a magyarázat arra, hogy a gyilkosságok száma Svédországban jobban növekszik, mint más országokban, az, hogy szervezett bűnözés egyre növekszik a skandináv országban.

A tanulmány szerzője úgy fogalmazott: a magyarázat arra, hogy a gyilkosságok száma Svédországban jobban növekszik, mint más országokban, az, hogy szervezett bűnözés egyre növekszik a skandináv országban.

Szakértői elemzések arra is rámutatnak helyi bűnözői hálózatok nagy része aktívan toborozza a 18 év alatti fiatalokat.

Egyre gyakoribbá vált, hogy a bűnbandák már nemcsak kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekhez, hanem erőszakos és kockázatos bűncselekmények, például lövöldözések, robbantások vagy gyilkosságok elkövetéséhez is gyermekeket és serdülőket használnak ki

– áll az elemzésben, amely kiemeli: ezt az állítást egyértelműen alátámasztják a sérüléssel vagy halállal járó lövöldözésekre vonatkozó statisztikák, amelyek szerint az elmúlt öt évben gyorsan nőtt a tizennyolc év alatti gyanúsítottak aránya.