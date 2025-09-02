5 órája
Menczer Tamás bemutatta: ezt jelenti számokban a Tisza-adó (videó)
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, hogy több millió embernek jelentene komoly érvágást Magyar Péter pártjának kiszivárgott progresszív adózási terve. Menczer Tamás konkrét számokkal mutatta be, hogy mit jelentene a Tisza-adó.
A Tisza-adó hátrányait Magyar Péterék hazugságai sem tudják eltagadni
Forrás: MTI
Fotó: Purger Tamás
„A Tisza Párt brutális adóemelésre készül” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a közösségi oldalán.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója azt is elmondta, hogy a társadalom különböző rétegeinek mit is jelentene Magyar Péterék többkulcsos, progresszív adórendszere.
A Tisza-adó miatt egy átlagkeresetű szakorvos évente több mint 3 millió forintot veszítene, egy gépészmérnök évente 652 ezer forintot, egy közgazdász évente több mint 1 millió forintot, egy tanár évente 364 ezer forintot
– ismertette a kommunikációs igazgató.
„Tehát a Tisza-adó miatt súlyos százezrek és millió forintok kerülnének el az emberektől, vennék el a tiszások az emberektől”
– hangsúlyozta a politikus.
Az is biztossá vált, hogy a tiszások becsapnak, hazudnak és átvernek. Ígértek már mindent. Volt itt örök élet, ingyensör. Minden volt már. Ehhez képest mi derült ki? Adót akarnak emelni brutális mértékben
– fogalmazott.
Menczer arra is rámutatott, hogy
mindezt azért csinálják, mivel Brüsszel ezer éve ezt akarja.
A brüsszeli »javaslatokban« és utasításokban ezer éve ott van: a pénzt az emberektől elvenni, és akkor lehet kedvezni a bankoknak, a multiknak és az energiacégeknek
– szögezte le.
Az is biztos, hogy ezt nem a Fidesz találta ki, nem mondhatják, hogy ezt a Fidesz találta ki, meg a mesterséges intelligencia, meg Óz, a nagy varázsló
– jelezte Menczer Tamás.
„Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke és EP-képviselője maga vallotta be és mondta el, hogy ezt akarják csinálni és ezt akarják megvalósítani”
– emlékeztetett.
Meg kell őket állítani és meg is fogjuk állítani
– tette hozzá.
Félresikerült magyarázkodásba kezdett a Tisza elnöke
Ezt látnod kell! Ez hatalmas! Az újabb lebukás – írta Menczer Tamás azután, hogy
Magyar Péter egy interjúban próbálta mentegetni alelnökét,
Tarr Zoltánt. Mint ismert, a Tisza EP-képviselője egy etyeki fórumon a párt adóterveiről beszélve azt mondta, erről még nem beszélhetnek, mert akkor megbuknak, választást kell nyerni, és utána lehet bármit csinálni.
A történtek után Magyar Péter azt mondta egy riporternek, hogy „Tarr Zoltán szavai összevágottak, ő nem erről beszél, hogyha megnézik a végén, akkor másról beszélt”. Erre megkérdezték a Tisza elnökét, ő hogy értelmezte Tarr szavait, mire Magyar Péter azt mondta:
„Én nem hallgattam végig”.
– A Tisza-adó miatt óriási bajban vannak. Már a saját hazugságaikba is beletekerednek – írta minderre a kormánypártok kommunikációs igazgatója, aki szerint ez már a hazugság és az őrület határa. – Vagy már azon is túl van.
– Ők is tudják, hogy vége van.
– fogalmazott Menczer Tamás.