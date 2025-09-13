szeptember 13., szombat

Négymillió szórólap

2 órája

Tisza-adó: minden magyar embernek tudnia kell a tiszás tervekről

„Miután a nagy képességű Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Párt adóemelési terveit, Magyar Péter hisztérikus kríziskommunikációba kezdett” – írta a közösségi oldalán Kocsis Máté. „Minden magyar adózónak joga van tudni, mire készülnek a tiszások esetleges kormányra kerülésük esetén. Épp ezért a Fideszből jövő hét közepéig 4 millió szórólapot küldünk szét országszerte, melyeket 10.000 önkéntes segítségével október elsejéig eljuttatunk az összes háztartásba, minden postaládába”– közölte a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

MW
Magyar Péter pártja a Tisza-adó bevezetését tervezi

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

„Magyar Péter most jön totál idegbe. Miután a nagy képességű Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Párt adóemelési terveit, Magyar Péter hisztérikus kríziskommunikációba kezdett. Szokásához hűen tagad, hazudik, ordít, személyeskedik és verbálisan földhöz csapkod mindenkit, aki ezt az ügyet szóba merészeli hozni” – írta a Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté. 

Minden magyar embernek joga van tudni a többkulcsos Tisza-adó hatásait
Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala

„Márpedig mi újra és újra szóba hozzuk, mert minden magyar adózónak joga van tudni, mire készülnek a tiszások esetleges kormányra kerülésük esetén. Épp ezért a Fideszből jövő hét közepéig 4 millió szórólapot küldünk szét országszerte, melyeket 10.000 önkéntes segítségével október elsejéig eljuttatunk az összes háztartásba, minden postaládába”

– hívta fel a figyelmet a politikus. 

A kiadványban részletes számítások szerepelnek arról, hogy 

a Tisza Párt tervezett adópolitikája milyen hatással lenne a különböző foglalkozások átlagkereseteire

 – ezt is részletezte Kocsis Máté. 

Mint mondta, a különböző foglalkozások kereseti adatait a KSH „teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint” című táblázatának 2024. évi adatsorát alapul véve számolták ki.

Miután a Tisza Párt adóemelési tervei már a 2026-os adóévre értendők lennének, a bruttó átlagkeresetet a számítás úgy becsüli, hogy 2025-re 9 százalékos, 2026-ra további 5 százalékos emelkedést prognosztizál.

Az így kapott adatból két módon jön ki a nettó: egyik a jelen szabályok szerint, a másik pedig a többkulcsos Tisza-adóval.

A gyermekes családok esetében a tavalyi átlagkeresetből, a 25 év alatti fiatalok esetében pedig a korcsoport átlagkeresetéből indultak ki, a korábbihoz hasonlóan 9 százalék és 5 százalék emelkedést prognosztizálva, ugyanúgy két módon számolva ki a nettó keresetet. Mindemellett a számításban figyelembe veszik Magyar Péterék valamennyi eddig megismert adóváltozási elképzelését. Tehát Magyar Péterék adótrükkjeivel a tiszások is rosszul járnának, de persze lehet, hogy némelyikük ennek is tud örülni

 – tette világossá Kocsis Máté. 

Egy korábbi bejegyzésében Kocsis Máté úgy fogalmazott, hogy „aki úgy gondolja, hogy jobban járna a Tiszával, gondoljon arra is, hogy az első intézkedésük az emberek zsebébe nyúlás lenne”. 

 

