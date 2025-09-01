Pártlogó a csomagon: törvényt sért a Tisza Párt kisiskolásokat célzó akciója

Törvénysértő politikai akció körvonalazódik Magyar Péter folyamatosan csökkenő támogatottságú pártja körül. A baloldali párt egyik Tisza-szigete egy új módszert dolgozott ki a számukra kellemetlen tendencia megállítására: pártlogós csomagokkal készültek az iskolásoknak.

A jelek szerint a Tisza Párt helyi szervezetei számára nem jelent akadályt az, hogy a köznevelési törvény egyértelműen tiltja a pártok és politikai szervezetek jelenlétét, megjelenését az oktatási intézményekben

– mutatott rá a Tűzfalcsoport cikke, amit a Magyar Nemzet szemlézett.

A Tisza Párt mr a kisiskolásokra is kivetette a hálóját

Forrás: Magyar Nemzet

A Magyarkőris Tisza-sziget által a Talpra Magyarok Facebook-csoportban közzétett képek bizonyítják, hogy