Felgyorsulhat a Tisza Párt mélyrepülése az elemző szerint

„Amikor ilyen csalódások érnek egy tábort, akkor annak tagjai már sokkal kevésbé lesznek hajlandóak elnézni azt a megalázó és agresszív bánásmódot, amiben Magyar Péter a hírek szerint részesíti őket, így nem csoda, hogy megindul a lemorzsolódás, ami korábban inkább csak a tűz közelében lévőket érintette, mint Vogel Evelin vagy Farkas Dezső, akik nagy dózisban és szűretlenül kapták a nyakukba a pártelnök durva viselkedését – fejtette ki a Magyar Nemzetnek Zila János, az Alapjogokért központ elemzője.

Kiemelte, a hónapok óta látható tendenciák alapján, ha

nem történik jelentős változás, a Tisza Pártot sújtó negatív folyamatok felgyorsulhatnak.

Ennek egyik jele lehet Zila szerint, hogy Magyar Péter bejelentette, Kötcsére hívja balhézni híveit, amellyel egy jól ismert, korábban gyakran alkalmazott baloldali forgatókönyvet követ.