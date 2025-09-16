2 órája
Tíz éve így ostromolták a röszkei határt az illegális migránsok (videó)
„Tíz éve ostromolták a magyar határt Röszkénél az illegális migránsok. De időben léptünk: kerítést építettünk, és szigorítottuk a jogszabályokat is” – emlékeztetett a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésben Magyarország kormánya.
Tíz éve volt a röszkei csata
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„10 éve ostromolták a magyar határt Röszkénél az illegális migránsok. De időben léptünk: kerítést építettünk, és szigorítottuk a jogszabályokat is. Ennek köszönhetően Magyarországon zéró a migránsok száma, miközben a nyugat-európai országok bevándorlóországok lettek” – írta a röszkei csata évfordulóján közzétett bejegyzésben Magyarország Kormánya – szúrta ki a Magyar Nemzet.
A felvételeken jelenetek láthatóak a magyar–szerb határon álló kerítés építéséről, valamint arról, ahogy a határzárat módszeresen rongálják az agresszív, zömében közel-keleti származású migránsok.
A kormány emlékeztetett,
a határvédelemmel egymillió migránst tartóztattak fel, és a nyomás azóta is folyamatos.
A brüsszeli vezetéssel összefonódott Tisza Párta utalva pedig leszögezték:
elég egy rossz döntés, és Magyarországra is az vár, mint a Nyugatra.
A Magyar Nemzet cikke felidézi, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Harcosok órája mai adásában rámutatott, hogy vannak olyan hibák, amelyek végleg megpecsételik egy ország sorsát, ilyen például az, hogy beengedik az illegális migránsok tömegét.
Az évforduló kapcsn megszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, erről ITT ovashat bővebben.