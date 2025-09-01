Tiza-adó: minden, amit tudni lehet Magyar Péterék progresszív szja-tervéről

A Tisza-adó-botrányt az Index birtokába került kiszivárgott tiszás dokumentum robbantotta ki, amelyből kiderült, a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromsávos, progresszív adórendszert vezetnének be Magyar Péterék – idézi fel a cikk.

Tisza-adó: a legnyíltabb beismerés Tarr Zoltántól, a Tisza Párt alelnökétől származik

Fotó: Bodnár Boglárka

Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelnék. Tarr Zoltán egy belső tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről. A kiszivárgott tervük alapján már az átlagbért keresők zsebéből is százezreket húznának ki évente. A www.tiszaado.hu oldalon mindenki kiszámolhatja, mennyit bukna a Tisza-adóval.