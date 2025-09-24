szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

19°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baloldali kötekedés

1 órája

Több tízezer munkahelyet teremt a kormány, de az ellenzék nem örül (videó)

Címkék#gyár#munkahely#kormány#Magyar Péter

A kormány támogatásával csak az Alföldön mintegy ötvenezer új munkahely jött létre, ám az ellenzék szerint a fejlesztések nem mindenki számára előnyösek.

Több tízezer munkahelyet teremt a kormány, de az ellenzék nem örül (videó)

Illusztráció

Forrás: MW

Fotó: Nemeth Andras Peter

„Az ellenzék gazdaságpolitikai vezetője szerint a kormány túlzott támogatást nyújt a vállalkozásoknak” – emlékeztetett Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök kiemelte, hogy ami Magyar Péter embere szerint túl sok pénz, az valójában rengeteg új munkahelyet teremt, és biztosítja a magyar családok megélhetését.

20241023_151141_HBCP4152, magyar péter
Fotó: Hatlaczki Balazs

A múlt héten jelentette be Szijjártó Péter, hogy egy 280 milliárd forintos beruházást hoznak Békéscsabára egy nagy nemzetközi vállalattal, amely 2500 munkahelyet hoz létre – emlékeztetett a kormányfő. Majd rámutatott: 

ha nem adott volna a kormány ehhez 49 milliárd forintot, nem lenne Békéscsabán 2500 munkahely.

„Az Airbus itt van már Gyulán, Kecskeméten hamarosan átadjuk a második nagy Mercedes-gyárat. Alföld-programról beszélek: Szegeden BYD, amely egy többezres gyár, Békéscsabán Vulka és Debrecenben, pénteken adjuk át a BMW-gyárat, és ott már össze se tudjuk számolni összesen, hány gyárat fogunk átadni a következő időszakban” – hangsúlyozta Orbán Viktor. 

Ha nem kalkulálok rosszul – és azt hiszem, nem –, akkor ez a közvetlen és a közvetett munkahelyekkel összesen együtt mintegy ötvenezer új álláshelyet jelent itt, az Alföldön

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu