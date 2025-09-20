Trump maffiatörvényhez nyúlhat Soros György ellen

A Capital Research Center (CRC) jelentése szerint a milliárdos nagyadományozó George Soros több mint 80 millió dollárt juttatott olyan szervezeteknek, amelyek dicsőítették a terroristákat vagy erőszakos tiltakozásokra buzdítottak Amerikában – írta elemzésében a Tűzfalcsoport, amely kiemelte:

A CRC jelentése szerint Soros – Open Society Foundation nevű alapítványán keresztül – több tízmillió dollárt juttatott olyan csoportoknak, amelyek az FBI definíciója szerint belföldi terrorizmusnak minősülő tevékenységeket folytatnak vagy támogatnak. A leleplezés akkor történt, amikor a hatóságok baloldali szervezeteket vizsgálnak a Turning Point USA alapítója, Charlie Kirk szeptember 10-i meggyilkolásával kapcsolatos lehetséges kapcsolatok miatt az Utah Valley Egyetemen.

A CRC megjegyezte, hogy 2020 óta az Open Society Foundation 400 000 dollárt adományozott a Center for Third World Organizing (CTWO) szervezetnek, amely azzal büszkélkedik, hogy a George Floyd-lázadások idején „az utcán harcolt az emberekkel”.

A CTWO radikális csoportokat tömörített központjába, köztük a Ruckus Society-t, amelynek alapítói és képzési anyagai olyan taktikákat támogatnak, amelyek „lehet, hogy törvényen kívül esnek

– állítja a CRC.

A hálózat tagjai között van a BlackOUT Collective is, amely társszerzője egy Hamász-párti útmutatónak, amely dicsőíti az október 7-i támadásokat, és hivatkozik a Ruckus Society kézikönyvére, amely olyan taktikákat népszerűsít, mint a vagyonrombolás és a blokádok

– hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport, amely azt is kiemeli: