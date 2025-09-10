Háborús retorika, üres szólamok: látszatpolitizálás Ursula von der Leyen EU-elnöksége

Az elemző a migráció okozta európai palesztinpárti fordulatra is kitért.

A nagy mennyiségű muszlim bevándorló miatt a nyugat-európai országokban érzékelhető egy palesztinpárti fordulat. Látjuk a tüntetéseket és látjuk, hogy egyre nagyobb az antiszemitizmus Európában, ami összefügg a migrációval

– fogalmazott, hozzátéve, hogy „a nyugat-európai elit egyfajta palesztinbarát politikát képvisel és emiatt azokat a hagyományos szövetségesi kapcsolatokat áldozza fel, amelyek a keresztény-zsidó kultúra alapkövei”.

A magyar kormány az Egyesült Államokhoz hasonlóan azonban Izrael-párti állásponton van, és a bejelentett Izrael-ellenes szankciókat ezért valószínűleg nem fogadják el.

A bizottság elnöke az európai versenyképesség erősítéséről is beszélt, újra nagy szavakkal hirdette saját sikerét: Ursula von der Leyen erősebb, ellenállóbb, egységesebb Európát ígért.

Itt sok jól hangzó kijelentése is volt, de ahogy láttuk, ezek már korábban is a semmibe vesztek. Az elmúlt évek adatai azt mutatják, hogy Európa versenyképessége egyre inkább romlik, és lemaradunk a globális versenytársakkal szemben. Az európai kereskedelmi megállapodásról kínosan hallgatott, miközben minden vélemény szerint az Európa számára kifejezetten hátrányos

– mondta Deák Dániel. Emlékeztetett, hogy egy friss felmérés szerint

az európai emberek 60 százaléka azt szeretné, hogy Ursula von der Leyen adja be a lemondását.

A szakértő végül arra is rámutatott, hogy Ursula von der Leyen az egységre hivatkozva rá akarja erőltetni Magyarországra is az álláspontját, valamint emlékeztetett, hogy a brüsszeli elit egyértelműen a Tisza Pártot támogatja.

A cikk arra is felhívta a figyelmet, hogy

Ursula von der Leyen beszédét Magyar Péter állva tapsolta.

