Magyarország befolyásának gyengítésére készülnek Zelenszkijék
Egy szerb hírportál állítása szerint belső ukrán minisztériumi dokumentum került nyilvánosságra, amely részletesen bemutatja, hogyan próbálná Zelenszkij kormánya ellensúlyozni Magyarország uniós vétójogát és befolyását. A kiszivárgott tervek információs kampányt, médiatámogatást és nyomásgyakorlási eszközöket is kilátásba helyeznek Budapesttel szemben.
A szerb Vaseljenska portál szerint egy ukrán belső irat világít rá arra, hogy Kijev átfogó stratégiát dolgozott ki Magyarországgal szemben. A dokumentum célja, hogy megakadályozza a magyar kormányt abban, hogy vétójogával lassítsa vagy blokkolja Ukrajna EU-csatlakozását.
A tervezet információs hadjáratot irányoz elő, amelyben ukrán civil szervezetek és elemzőintézetek kapnának szerepet, hogy tételesen cáfolják a magyar kormány állításait.
Ezek között szerepelnek a csatlakozásból fakadó többletterhek, a mezőgazdasági verseny hátrányai, a kohéziós és agrártámogatások csökkenése, a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének romlása, valamint a korrupcióval és biztonsági kockázatokkal kapcsolatos félelmek.
Az irat név szerint említi a Századvéget és a Miniszterelnökséghez tartozó külpolitikai elemzőintézetet, amelyek rendszeresen készítenek a kormány álláspontját támogató elemzéseket. A szerb sajtó szerint Kijev brüsszeli médiatámogatásra is számít, és akár nyílt fenyegetéseket sem zár ki.
A cikk felidézi Zelenszkij 2025. augusztus 24-i kijelentését is, amelyben a Barátság kőolajvezetékről beszélt, és amelyet a portál Magyarország felé intézett figyelmeztetésként értelmez.
A magyar aggályok között kiemelten szerepel, hogy
az orosz–ukrán háború első három évében hazánk mintegy 9100 milliárd forintos veszteséget szenvedett el, ami háztartásonként több mint kétmillió forintos többletterhet jelentett.
Ehhez társulhatna az ukrán csatlakozásból eredő évi 1870 milliárd forintos kiadás, valamint a mezőgazdasági és kohéziós támogatások csökkenése, illetve a migrációs és biztonsági kockázatok erősödése.
