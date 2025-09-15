Magyarország befolyásának gyengítésére készülnek Zelenszkijék

A szerb Vaseljenska portál szerint egy ukrán belső irat világít rá arra, hogy Kijev átfogó stratégiát dolgozott ki Magyarországgal szemben. A dokumentum célja, hogy megakadályozza a magyar kormányt abban, hogy vétójogával lassítsa vagy blokkolja Ukrajna EU-csatlakozását.

Zelenszkij titkos stratégiát dolgozott ki Magyarország ellen, Brüsszel pedig szemet huny a terve felett, hogy elősegítse Ukrajna EU-csatlakozását

Fotó: AFP

A tervezet információs hadjáratot irányoz elő, amelyben ukrán civil szervezetek és elemzőintézetek kapnának szerepet, hogy tételesen cáfolják a magyar kormány állításait.

Ezek között szerepelnek a csatlakozásból fakadó többletterhek, a mezőgazdasági verseny hátrányai, a kohéziós és agrártámogatások csökkenése, a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének romlása, valamint a korrupcióval és biztonsági kockázatokkal kapcsolatos félelmek.

Az irat név szerint említi a Századvéget és a Miniszterelnökséghez tartozó külpolitikai elemzőintézetet, amelyek rendszeresen készítenek a kormány álláspontját támogató elemzéseket. A szerb sajtó szerint Kijev brüsszeli médiatámogatásra is számít, és akár nyílt fenyegetéseket sem zár ki.