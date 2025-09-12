2 órája
Zombidrog: fiatalok ezreinek élete forog kockán
Egyre több fiatal élete kerül veszélybe az illegálisan beszerzett „spice” tartalmú elektromos cigaretták miatt. Az Egyesült Királyságban egyre terjednek az illegális vape-folyadékok, melyek a „zombidrogként” ismert keveréket tartalmaznak. A szakértők meghúzták a vészharangot.
Az Egysült Királyságban egyre nagyobb veszélyt jelent az úgynevezett zombidrog:
mindössze 13 éves gyerekek is vásárolnak elektromos cigaretta folyadékot a Snapchaten keresztül, ahol a dílerek olcsón, akár 10 fontért (körülbelül 4500 forintért) kínálják a termékeket
– írja az Origo a BBC riportja alapján.
A vizsgálatok kimutatták, hogy
ezek közül sok tartalmazza a „zombidrogként” ismert spice-t. Ez a szintetikus szer sokkal erősebb a kannabisznál, és súlyos mellékhatásokat okozhat: légzési nehézségeket, rohamokat, hallucinációt és akár szívleállást.
A hírportál által idézett riportban megszólalnak az aggódó szülők is, akik arról számolnak be, hogy milyen súlyos hatással van a gyermekek egészségére a szer használata.
A zombidrog használói gyorsan függővé válhatnak, elvonási tünetekkel küzdenek (például heves szívdobogás, hányás, erős szorongás), és gyakran kevés információjuk van arról, hogy mit fogyasztanak ténylegesen.
A szakértők szerint fontos intézkedések lehetnek:
- a fiatalok tájékoztatása, az iskolák bevonása,
- a közösségi médiás fellépés erősítése a kábítószer-kereskedők profiljai ellen,
- és a szabályozás szigorítása a vape-folyadékok piacán.
A cikk arra is kitér, hogy
Magyarország területén is súlyos problémákat okoz, hogy a gyermekek egyre fiatalabban találkoznak a kábítószerrel, illetve egyre könnyebben is jutnak hozzá
– a drogterjesztők ellen indított országos hajtóvadászatról Horváth László számolt be részletesen az Origónak adott interjúban.
