Veszélyben a tinédzserek

48 perce

Zombi-drog: fiatalok ezreinek az élete forog kockán

Címkék#zombi drog#cigaretta#fiatal#veszély

Egyre több fiatal élete kerül veszélybe az illegálisan beszerzett „spice” tartalmú elektromos cigaretták miatt. Az Egyesült Királyságban egyre terjednek az illegális vape-folyadékok, melyek a „zombi drogként” ismert keveréket tartalmaznak. A szakértők meghúzták a vészharangot.

MW
Zombi-drog: fiatalok ezreinek az élete forog kockán

A zombi-drog rendkívül veszélyes (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Az Egysült Királyságban egyre nagyobb veszélyt jelent az ún. zombi-drog: 

mindössze 13 éves gyerekek is vásárolnak elektromos cigaretta folyadékot a Snapchaten keresztül, ahol a dílerek olcsón, akár 10 fontért (körülbelül 4500 Forintért) kínálják a termékeket

 – írja az Origo a BBC riportja alapján. 

A,Child,Is,Holding,A,Plastic,Model,Resembling,An,E-cigarette,
Az elektromos cigarettákban levő zombi-drog iskolások ezreinek életét fenyegeti (illusztráció)
Fotó: Sophon Nawit / Forrás:  Shutterstock

A vizsgálatok kimutatták, hogy 

ezek közül sok tartalmazza a „zombi drogként” ismert spice-t. Ez a szintetikus szer sokkal erősebb a kannabisznál, és súlyos mellékhatásokat okozhat: légzési nehézségeket, rohamokat, hallucinációt és akár szívleállást.

A hírportál által idézett riportban megszólalnak az aggódó szülők is, akik arról számolnak be, hogy milyen súlyos hatással van a gyermekek egészségére a szer használata. 

A „zombi-drog” használói gyorsan függővé válhatnak, elvonási tünetekkel küzdenek (pl. heves szívdobogás, hányás, erős szorongás), és gyakran kevés információjuk van arról, hogy mit fogyasztanak ténylegesen. 

A szakértők szerint fontos intézkedések lehetnek: 

  • a fiatalok tájékoztatása, az iskolák bevonása, 
  • a közösségi médiás fellépés erősítése a kábítószer-kereskedők profiljai ellen, 
  • és a szabályozás szigorítása a vape-folyadékok piacán. 

A cikk arra is kitér, hogy 

Magyarország területén is súlyos problémákat okoz, hogy a gyermekek egyre fiatalabban találkoznak a kábítószerrel, illetve egyre könnyebben is jutnak hozzá 

– drogterjesztők ellen indított országos hajtóvadászatról Horváth László számolt be részletesen az Origonak adott interjúban. 

Az eredeti, teljes cikkért kattintson!

