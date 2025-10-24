október 24., péntek

A Békemenet erejével érkezett Orbán Viktor az uniós csúcsra

Címkék#Békemenet#uniós csúcs#Orbán Viktor

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában tett bejegyzésében köszönte meg a Békemeneten való óriási részvételt.

A Békemenet erejével érkezett Orbán Viktor az uniós csúcsra

„Fantasztikus volt veletek, köszönöm, hogy eljöttetek minden idők legfontosabb és legnagyobb Békemenetére! Kétszer annyian voltunk, mint a tiszások a háborús meneten, nagy a pánik a túloldalon” – üzente a miniszterelnök a Harcosok Klubja közösségi oldalán - írta a Magyar Nemzet.

 A számok önmagukért beszélnek: a magyar emberek elsöprő többsége a békét és a biztonságot választotta, egyértelmű üzenetet küldve Brüsszelnek és a hazai háborúpárti erőknek, élükön a Tisza Párttal.

A Békemenet megkerülhetetlen üzenete: a magyarok békét akarnak 

A miniszterelnök világossá tette: a Békemenet erejével érkezett meg a brüsszeli uniós csúcsra, ahol már „mindenki látja, hogy a magyarok békét és biztonságot akarnak. A Békemenet megerősítette a kormány békepárti és biztonságpárti politikáját. A magyarok döntését nem lehet lesöpörni az asztalról. A magyarok döntését mindenkinek tiszteletben kell tartania.”
Mire Orbán Viktor kiért a belga fővárosba, a helyzet drámaira fordult: „Brüsszelben már égett a ház…” – utalt a háborús pszichózisra, amely eluralkodott az európai vezetők körében. A miniszterelnök szerint:

benne vannak a háborúban és a háborús lelkiállapotban nyakig. Folytatni akarják. Mi meg ki akarunk maradni.

Brüsszel a magyarok pénzére pályázik

A küzdelem azonban élesedik. A miniszterelnök rámutatott a háborúpárti erők legfőbb problémájára: „Brüsszel folytatni akarja a háborút, de a pénze elfogyott.” Ezért akarják az „európaiak, a magyarok pénzét” is Ukrajnába küldeni.

A cél világos: elvenni a magyarok pénzét. A forgatókönyv pedig a legdurvább: „Ezért kell nekik egy bábkormány, amely a Tisza-adóval és a nyugdíjadóval elveszi a magyarok pénzét.” Azonban a Békemenet és a magyar kormány egyértelműen kijelentette: ehhez „nekünk is lesz néhány szavunk!”

A küzdelem folytatódik:

Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Még 170 nap

 

