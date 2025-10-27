október 27., hétfő

A cseh államfő Andrej Babist bízta meg kormányalakítási tárgyalásokkal

Kormányalakítási tárgyalásokkal bízta meg Andrej Babist, a képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét Petr Pavel államfő – közölte hétfőn az elnöki iroda a hivatal honlapján.

MW
A cseh államfő Andrej Babist bízta meg kormányalakítási tárgyalásokkal

Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Kezdeményezése (ANO) mozgalom elnöke a Patrióták Európáért pártcsalád nagygyűlésén a franciaországi Mormant-sur-Vernissonban, 2025. június 9-én

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Sadak Souici

Csehországban ez egy hagyományos köztes lépés, mielőtt az államfő valakit kinevezne kormányfőnek, és hivatalos megbízatást adna neki a kormányalakításra - írta a Magyar Nemzet.

 Az új kormány felállításáról Babis pártja, az ANO, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), valamint az Autósok párttal tárgyal. A három pártnak együtt 108 képviselője lenne a 200 tagú új parlamenti alsóházban. Az ANO a választásokon 80, az SPD 15, az Autósok pedig 13 mandátumot szerzett.

Babis a hétfői találkozón megígérte – írja az elnöki hivatal – , hogy a hét második felében átadja Pavelnek a koalíciós szerződést és a kormányprogram prioritásainak tervezetét.

A kormány személyi összetételét Babis egyelőre nem közölte az elnökkel, de tájékoztatta őt néhány személyről, akiknek esetleges miniszteri megbízatásáról vitát folytatnak a pártok.

A cseh köztársasági elnök arra számít, hogy Andrej Babis olyan jelöltlistát nyújt be, amely „nem fogja gyengíteni a demokratikus állam alkotmányba foglalt elveit”. Petr Pavel kész találkozni az egyes jelöltekkel, és megvitatni velük elképzeléseiket tárcájuk kiemelt feladatairól – mutatott rá az elnöki hivatal közleménye.

A teljes cikkért kattintson. 

 

