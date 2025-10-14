1 órája
Andrej Babis méltatta Orbán Viktort
Andrej Babis, Csehország volt és leendő miniszterelnöke közösségi oldalán méltatta Orbán Viktor szerepét a béketörekvésekben, és köszönetet mondott Donald Trumpnak is.
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) kezet fog a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án
Andrej Babis, patrióta cseh politikus közösségi oldalán fejezte ki támogatását Orbán Viktor és Donald Trump iránt, kiemelve, hogy a magyar miniszterelnök egyedüliként képviselte a visegrádi országokat a sarm-es-sejki békecsúcson – számolt be a Magyar Nemzet.
Teljesen egyetértek Donald Trumppal – Orbán Viktor nagyszerű vezető. Nem meglepő, hogy ő volt az egyetlen V4-es vezető, aki részt vett az egyiptomi Sarm es-Sejkben rendezett békecsúcson
A politikus bejegyzésében rámutatott, hogy
a nemzetközi találkozón 27 állam- és kormányfő vett részt, köztük mindössze hét európai uniós vezető.
A békecsúcs célja az volt, hogy véget vessenek a Gázában dúló háborúnak, és megteremtsék a tartós rendezés alapjait.
Hálás vagyok Trump elnöknek, hiszen az ő diplomáciai erőfeszítései nélkül ma nem beszélhetnénk békéről a Közel-Keleten
– mondott közszönetet Babis Donald Trumpnak.
