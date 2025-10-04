32 perce
Győzött Andrej Babis pártja, Orbán Viktor gratulált
Az Andrej Babis korábbi kormányfő vezette Elégedetlen Polgárok Mozgalma (ANO) nyerte a képviselőházi választásokat Csehországban – adta hírül az eredményeket összesítő Cseh Statisztikai Hivatalra hivatkozva a Magyar Nemzet. Babis pártjának a győzelméhez Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán gratulált.
Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke nyilatkozik a sajtó munkatársainak, miután leadta szavazatát egy ostravai szavazóhelyiségben 2025. október 3-án
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Martin Divisek
A szavazókörök 90 százalékának eredményeinek összesítését követően a hivatal szerint az Andrej Babis vezette ANO a voksok 36 százalékát szerezte meg. Az eddig kormányzó, Petr Fiala leköszönő kormányfő vezette Együtt (Spolu) koalíció támogatottsága 22 százalékos. A Polgármesterek és Függetlenek (STAN) párt a szavazatok 11 százalékát kapta. Babis győzelme utáni első sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy célja egypárti kormány létrehozása, amelynek támogatásáról a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalommal, valamint az Autósok párttal kíván tárgyalni.
A választás győztese kizárta, hogy tárgyalna a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte tönkretették Csehországot és nem teljesítették választási ígéreteiket.
Mi mindig teljesítettük ígéreteinket, most is így lesz. Célunk, hogy Csehország a legjobb hely legyen az élethez Európában
– idézte a Magyar Nemzet a politikust.
A lap arról is beszámolt, hogy a szavazókörök 50 százalékában, alapvetően a kisebb létszámú körzetekben leadott szavazatok összeszámlálása után az ANO vezet 38,2 százalékkal, második a három kormánypártot tömörítő Együtt (Spolu) 20,4 százalékkal, míg a harmadik hely egyelőre a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalomé 10,5 százalékkal. A
további helyeket a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), a Cseh Kalózpárt és az Autósok pártja foglalja el. Az eddigi részeredmény szerint hat tömörülés jutna be a parlamenti alsóházba
– számolt be a lap, amely arra is kitér, hogy Babis győzelme erősödést hozhat: a
szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy
a pártot vezető Andrej Babis Orbán Viktor szövetségesének sikerével a V4-ek hangja Brüsszelben is erősebbé válhat, hiszen Babis korábban is következetesen kiállt a migráció elutasítása, a brüsszeli központosítás megfékezése és a háborús nyomásgyakorlás ellen. Ezzel együtt azonban a Patrióták is megerősödhetnek.
Orbán Viktor: az álhírbotrány a kormány cselekvőképessége elleni támadás (videó)A miniszterelnök az álhírbotrányról és Donald Trump elnökkel folytatott beszélgetéséről is beszámolt.
Orbán Viktor gratulált Andrej Babisnak
Győzött az igazság!
– írta a Fcebook-oldalán a miniszterelnök.
Andrej Babis meggyőző fölénnyel győzött a cseh parlamenti választásokon. Nagy lépés Csehországnak, jó hír Európának. Gratulálok, Andrej!
– fogalamzott bejegyzésében Orbán Viktor.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szintén a közösségi oldalán gratulált a győzelemhez.
Andrej Babis : azt akarjuk, hogy a Cseh Köztársaság legyen a legjobb hely az EU-ban
A Magyar Nemzet beszámolt Andrej Babis győzelmi beszédérőlis, amelyben a politikus az ANO történelmi győzelmét hangsúlyozta.
Nagyon örülök, hogy meggyőztük az embereket arról, hogy az ANO mozgalomnak világos elképzelése van országunk jövőjéről és világos programja van
– idézte a lap Babis szavait.
A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.