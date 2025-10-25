október 25., szombat

Október 23.

52 perce

Elsöprő siker volt a Békemenet, Orbán Viktor újabb béketárgyalásra készül

Címkék#Békemenet#Orbán Balázs#Orbán Viktor#Magyarország

Megjelent a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása, amely azt támasztja alá, hogy a Fidesz eredményesebben mozgósított október 23-án – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs szerint elsöprő sikerrel zárult a Békemenet, ami hozzásegíti Orbán Viktort, hogy eredményesen képviselje a béke politikáját a nemzetközi politikában.

MW
Elsöprő siker volt a Békemenet, Orbán Viktor újabb béketárgyalásra készül

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án

Forrás: MTI

Fotó: Hegedüs Róbert

Folyamatosan látnak napvilágot az újabbnál újabb adatok és elemzések: így mostanra kétség sem férhet hozzá, hogy a Fidesz eredményesebben mozgósított október 23-án, és Orbán Viktor beszédének üzenete is jelentősen szélesebb körben vált ismertté – emlékeztetett közösségi oldalán Orbán Balázs, írja a Magyar Nemzet.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án
Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:

Már az ünnep napján elindult a találgatás, hogy melyik rendezvényen voltak a legtöbben.

Ezt legpontosabban a mobilos cellaadatok feldolgozásával lehet megállapítani. Az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos megszervezéséért felelős operatív törzs a cellaadatok alapján összesítette a központi események résztvevőinek számát, és tegnap közzé is tette az adatokat: a jelenlévők száma az ünnepi beszédek idején a Kossuth téri megemlékezésen meghaladta a 80 ezret, míg a Hősök terén tartott rendezvényen mintegy 45 ezren voltak.

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása alapján az is bizonyossá vált, hogy Orbán Viktor beszédének üzenete jelentősen szélesebb körben vált ismertté, mint az ellenzéki kihívója esetében

– írta a politikai igazgató. A felmérés szerint a felnőtt magyar lakosság 28 százaléka követte Orbán Viktor október 23-i beszédét személyesen, televíziós vagy online élő közvetítésen keresztül, részben vagy teljes egészében. Ezzel szemben Magyar Péter megszólalása a magyarok 17 százalékát érdekelte, ugyancsak részben vagy egészében.

A két beszéd iránti figyelem eltérése arra utal, hogy a Békemenet nagyobb társadalmi hatást gyakorolt, és Orbán Viktor mondanivalója szélesebb körben talált visszhangra

– mutatott rá Orbán Balázs. Szerinte aki személyesen tudott részt venni a meneten és az azt követő ünnepségen, annak ezek az adatok nem meglepők. A Békemeneten egy erőt sugárzó, jókedvű, önbizalomtól duzzadó közösség jelent meg, amely be tudta bizonyítani, hogy a béke és a nemzeti szuverenitás üzenete komoly támogatottságot hoz.

A tömegben és a színpadon megjelentek tudósok, művészek, sportolók, televíziós személyiségek, internetes véleményvezérek, civilek, fiatalok és idősek, budapestiek és vidékiek – tette hozzá.

Az ünnepségek színvonala is jelentős eltéréseket mutatott.

Az ellenzéki oldalon hiába büszkélkedtek azzal, hogy színházi szaktudással rendelkező emberek tervezték, a műsor sokak véleménye szerint így is közhelyes elemekből rakódott össze,

az átütő élmény elmaradt – mutatott rá a politikai igazgató. Hozzátette: ezzel szemben a nemzeti oldalon a megemlékezés több elemében is kiemelkedő volt.

A politikai közösség egyszerre volt képes méltó módon fejet hajtani az ’56-os hősök előtt és az ’56-osok személyes kiállását, támogatását elnyerni. A zenei  téren is újdonságokat felsorakoztató műsor óriási sikert ért el: az ünnepségen debütáló Szabadság vándorai-feldolgozás mostanra többmilliós nézettségnél jár a különböző közösségimédia-felületeken.

Magyarországon elsőként a Magyar Légierő három Gripen vadászgépe is részese volt a megemlékezésnek, nemzeti színű füstcsíkkal festették meg az eget a Kossuth tér felett, és ezzel igazán felejthetetlenné tették a napot – idézte fel Orbán Balázs.

Szerinte az ünnepi beszédek között is jelentős különbség mutatkozott. Számos sajtóbeszámoló, elemzés és a beszéd közben elszivárgó közönség tanúsága szerint Magyar Péter szónoklata indokolatlanul hosszú, terjengős, unalmas és balos toposzokkal tűzdelt volt. Még az olyan ellenzéki újságok, mint a 24.hu és a 444 is megírták, hogy a hallgatóság elunta magát, és tömegesen indultak haza a beszéd közben. Ezzel szemben Orbán Viktor beszéde összeszedett és frappáns volt, az ünnepi alkalomra és a Magyarország előtt álló kihívásokra fókuszált, az üzenetei pedig velünk maradtak az ünnepet követően is.

A nemzeti oldalon október 23. nem pártrendezvény volt, hanem igazi nemzeti kiállás a békéért. A magyar miniszterelnök a Békemenetet és az ünnepet követően egyenesen Brüsszelbe utazott, ahol a háborús csúcson sikeresen védte meg a magyar békepárti álláspontot – jelentette ki Orbán Balázs.

Orbán Viktor sikeresen verte vissza az összes próbálkozást, amely szerint Magyarországnak ki kellene vennie a részét a háborús tervek végrehajtásából.

– Mi továbbra is a béke előmozdításán dolgozunk, így mind az amerikai, mind az orosz féllel tartjuk a kapcsolatot, és készen állunk segítséget nyújtani egy béketárgyalás megszervezéséhez. Ez utóbbihoz a legfrissebb információk szerint hamarosan meglesz az égiek támogatása is – jegyezte meg a miniszterelnök politikai igazgatója.

 

