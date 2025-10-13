1 órája
Donald Trump: Viktor egy nagyszerű ember
Orbán Viktort méltatta az amerikai elnök a Sarm es-Sejk-i békecsúcson. Donald Trump beszédében külön is kiemelte a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktort nagyszerű embernek és vezetőnek nevezte.
Orbán Viktor és Donald Trump
Forrás: AFP
Fotó: AFP
„Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít – fogalmazott Trump - írta a Magyar Nemzet.
Az Egyesült Államok elnöke a magyar miniszterelnököt támogatásáról is biztosította, amikor bemutatta a jelen lévő vezetőket.
– Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk
– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért. Az Európai Unió tagállamai közül, Magyarországon kívül csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.
Így fogadta Donald Trump Orbán Viktort + videó
„Viktor!” — így fogadta Orbán Viktort Donald Trump a Békecsúcson!” – írta közösségi oldalán megosztott videójához Deák Dániel.
Amint arról korábban beszámoltunk, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő és Donald Trump amerikai elnök vezeti az egyiptomi Sarm-es-Sejkben tartandó békekonferenciát. Az eseményen több mint húsz ország vezetője, köztük Orbán Viktor is részt vesz.