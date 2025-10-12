Egyre kevesebben hajlandók használni az ukrán Tisza-appot

– A Tisza-szigetek tagjai között is egyre erősebbek azok a hangok, amelyek szerint nem kellene használni a Tisza Világ applikációt, amíg meg nem oldódnak az adatszivárgással kapcsolatos problémák – mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a pártnak dolgozó személy. A lap forrása szerint a párt vezetésének is egyre komolyabb problémát okoz, hogy a Tisza-szigetek és az aktivisták többsége sem használja az applikációt, így az információk átadása is nehézkesen halad.

Nagyon sok aktivistának kiszivárogtak az adatai, ez pedig negatívan érintette őket. Ezt a bizonytalanságot pedig nem sikerül megoldani, így sorra szoknak le az aktivisták a használatáról. Ez abból is látszik, hogy a feladatokat egyre kevesebben teljesítik

– emelte ki az informátor.

Amint arról már korábban a lap beszámolt, kiszivárgott felhasználói adatok kavartak vihart a Tisza Párt háza táján: a Tisza Világ applikáció botránya miatt most Radnai Márk alelnök került a célkeresztbe. Információik szerint Magyar Péter pártelnök azonnal Radnai Márkot, a párt alelnökét tette felelőssé a történtekért, ám leváltani nem tudja, ugyanis az alelnöknek túl erős hátszele van a párt támogatói körében.

