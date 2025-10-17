Elmebetegségnek tartja a tiszás közgazdász, hogy a nők büntetlenül mehetnek nyugdíjba negyven év után

Ismét a nyugdíjasokat támadta Simonovits András – hívta fel a figyelmet az Ellenpont nyomán a Magyar Nemzet. A tiszás közgazdász a 24.hu Della című podcastjének vendégeként arról beszélt, hogy hogyan kellene átalakítani a nyugdíjrendszert egy esetleges kormányváltás után a nyugdíjas nők kárára.

A beszélgetésben Simonovits úgy fogalmazott: „Őszintén nem is értem, hogy valaki 60 évesen, nő, elmegy 40 éves jogviszonnyal, másnap ott marad, büntetés nélkül kapja a teljes nyugdíját, nincs levonás, és emellett járulékmentesen dolgozhat az előző munkahelyén. Ezt elmebetegségnek minősítem, és ezt azonnal, átmenet nélkül meg kéne szüntetni. Nem visszamenőlegesen, de nem is értem, hogy ez hogy jutott valakinek eszébe.”

Simonovits szerint tehát őrültség, hogy a nők 40 évi szolgálati viszonyt követően nyugdíjba vonulhatnak, és az is, hogy ha nyugdíjazásuk után folytatják munkájukat, akkor járulékmentesen kaphatják meg bérüket

Emlékezetes, hogy Simonovits már korábban is tett olyan kijelentéseket, amelyeken minden jóérzésű magyar megbotránkozik. Egy interjúban azt ecsetelte, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. A baloldali közgazdász korábban az ATV-ben ismerte be, hogy a választás megnyerését követően emelnék a nyugdíjkorhatárt és eltörölnék a Nők 40 programot.