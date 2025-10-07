Az EP nem függeszti fel Magyar Péter mentelmi jogát, Orbán Viktor reagált a döntésre (videó)

Az Európai Parlament plenáris ülése döntést hozott Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az EP úgy határozott, hogy megtarthatja a mentelmi jogot a Tisza Párt vezetője – adta hírül a Magyar Nemzet.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Fotó: Krizsán Csaba / Forrás: MTI

Orbán Viktor: a brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel

Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált arra, hogy az Európai Parlament végül nem függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát. A miniszterelnök bejegyzésében élesen bírálta a döntést, azt írta:

A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. Immáron hivatalos: a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki. Micsoda szégyen!

Menczer Tamás: Weber kezében a póráz, a nyakörv meg Péteren

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán reagált arra, hogy az Európai Parlament nem függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát. Bejegyzésében élesen bírálta a döntést, és azt írta: „Marad Weber kezében a póráz, a nyakörv meg Péteren. Weber újra megvédte Pétert.”

Szerinte az ügy nem jogi, hanem politikai, és a döntés azt bizonyítja, hogy „Weber minden eszközzel védi Magyar Pétert, aki az ő bábfigurája”.

A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott:

„Weber diktál, Péter végrehajt”, majd hozzátette, hogy a magyarok áprilisban „el fogják kergetni azokat, akik külföldi érdekeket szolgálnak ki”.

A mentelmi ügy kapcsán Menczer Tamás korábban is megszólalt:

Azt mondja (Magyar Péter), hogy ez egy politikailag kreált ügy, azt látják, ezt nyilatkozza a telefonlopásról, meg hogy bedobta a Dunába. Politikailag kreált. Hát elloptad vagy nem loptad?

– jelentette ki a politikus. Kiemelte, hogy az egész ország tud a lopásról, mivel az esetről felvételek vannak. Sérelmezte, hogy „orbitális hazugságok és terelések mennek”, mint Tarr Zoltán és Tisza-adó esetében is, csak akkor például a mesterséges intelligenciára fogták az esetet.

Miniszterelnök akar lenni, és a kidobó a gigájánál fogva rángatja ki és löki ki az utcára, mint a legrosszabb suhancot. […] De mindennek eljön a büntetése, ennek a legfontosabb állomása jövő április lesz

– mondta.