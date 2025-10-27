41 perce
Magyar Péter már Gyurcsányt másolja, leporolta a régi balos szlogent
A Tisza Párt elnöke nem túl eredeti szlogennel rukkolt elő. Magyar Péter azzal a felhívással buzdította híveit, amit a baloldal használt a 2018-as választások után – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Deák Dániel.
Magyar Péter legújabb szlogenje az, hogy „Mi vagyunk a többség!”. Természetesen ez sem eredeti ötlet, sokaknak ismerős lehet: ugyanezt a szlogent használta a baloldal a 2018-as parlamenti választás után, amelyen szintén kétharmados győzelmet aratott a Fidesz – idézte a Magyar Nemzet Deák Dániel bejegyzését.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett, hogy
az ellenzék nehezen tudta megemészteni a Fidesz győzelmét 2018-ban is,
ezért hónapokon át tartó tüntetéssorozatot szerveztek, több tízezres tüntetést is tartottak.
A hangoskodás ellenére a Fidesz nyerte a választást 2018-ban és 2022-ben is, ugyanis a többséget nem a szlogenek szintjén kell puffogtatni, hanem a szavazatok számában kell megszerezni. Ahogy október 23-án is kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint Magyar Péter rendezvényén
– zárta bejegyzését Deák Dániel.
