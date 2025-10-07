30 perce
Apad a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok
A Fidesz–KDNP stabilan vezeti a pártversenyt a Magyar Társadalomkutató legfrissebb felmérése szerint. A kutatás adatai arra utalnak, hogy Magyar Péter pártja elveszítette korábbi lendületét, amiben nagyban közrejátszott a kiszivárgott Tisza-adó terve és Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya is.
Magyar Péter pártjának támogatottságát visszavetette Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya is
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
A Fidesz–KDNP stabilan őrzi vezető pozícióját: a kormánypártokat az aktív szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatja, míg a Tisza Párt támogatottsága 39 százalékra mérséklődött – derül ki a Magyar Társadalomkutató friss adataiból, írja a Magyar Nemzet.
A pártverseny átrendeződése leginkább a kis pártoknak kedvezett, amely igazán a Tisza számára jelent érezhető veszteséget, hiszen a kormánypártokhoz képest továbbra is 8 százalékpontos lemaradásban van.
Stabilan vezetnek a kormánypártok
A kormánypártok stabilitása továbbra is megkérdőjelezhetetlen:
a Fidesz–KDNP-re az aktív szavazó pártválasztók csaknem fele (47 százalék) adná le a voksát, míg a Tisza Párt támogatottsága 39 százalékon áll, és immár hónapok óta nem tudja ledolgozni a 8 százalékpontos hátrányát – ami egyértelműen a korábbi politikai lendület kifulladását mutatja.
A kiábrándult tiszások elsősorban a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnál (4 százalék) és a Mi Hazánknál (6 százalék) találtak új politikai otthonra.
Rosszul jött a Tiszának a párt adóterveinek kiszivárgása és Ruszin-Szendi fegyverbotrányaA szeptembert is a kormánypártok nyerték meg.
A Demokratikus Koalíció eközben tovább gyengült: a Dobrev Klára vezette párt már csak 2 százalékon áll.
A felmérés alapján jelenleg három politikai erő számíthat biztos parlamenti jelenlétre: a Fidesz–KDNP, a Tisza Párt és a Mi Hazánk Mozgalom. Jelen állás szerint a 4 százalékos Kétfarkú Kutya Párt is közel áll, hogy átlépje a belépési küszöböt. A Demokratikus Koalíció támogatottsága továbbra is messze elmarad a parlamenti bejutás határától.
A Tisza lemaradt, a Fidesz–KDNP stabilizálta bázisát
A Magyar Társadalomkutató trendadatai alapján a Fidesz–KDNP stabilizálta választói bázisát, ami valószínűleg nem független a kormány jóléti intézkedéseitől – így az Otthon start program kedvező fogadtatásától, illetve a családi adókedvezmények bővítésétől és a háromgyermekes édesanyák szja-mentességétől.
A Tisza Párt ezzel szemben nem tudott javítani a 8 százalékpontos hátrányán.
A párt támogatottságára hatással lehetett Magyar Péter lendületét vesztett országjárása, a Tarr Zoltán nevéhez fűződő Tisza-adóval kapcsolatos botrány, valamint Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye is.
Az eredeti, teljes cikkért kattintson IDE!