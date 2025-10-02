október 2., csütörtök

Petra névnap

12°
+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közvélemény-kutatás

1 órája

Magyarországon nemzeti egyetértés van a határvédelemről

Címkék#társadalom#migráció#Magyarország

Tíz évvel a röszkei csata és kilenc esztendővel a kötelező betelepítési kvótákat elutasító népszavazás után is egyértelmű a magyarok illegális bevándorlással kapcsolatos álláspontja: 100-ból 86 felnőtt jelenleg is kiáll a határkerítés fenntartása mellett – derül ki az Alapjogokért Központ közvélemény-kutatásából.

MW
Magyarországon nemzeti egyetértés van a határvédelemről

Az Európai Unióba igyekvő migránsok a fehéroroszországi Grodno környékén 2021. november 10-én

Forrás: MTI/EPA/BELTA

Fotó: Leanyid Scseglov

A tömeges népvándorlás már régóta nem csupán politikai, hanem biztonsági kérdéssé is vált Európában – írta a Magyar Nemzet.

 A 2015-ös válság és az azt követő iszlamista terrortámadások rávilágítottak arra, hogy a határok védelme elengedhetetlen a kontinens polgárainak biztonsága szempontjából. A nyugat-európai társadalmak, amelyek kezdetben a „Wir Schaffen das” politikáját képviselték, igen brutális módon tapasztalták meg döntésük negatív következményeit: az Eurostat adatai szerint

2013 és 2023 között az Európai Unióban 79 százalékkal nőtt a szexuális erőszakos bűncselekmények száma, beleértve a nemi erőszakot. 

Ezzel szemben hazánkban a nemzeti oldal világosan kifejezte álláspontját: a határvédelem a nemzetbiztonság és a közrend megőrzésének kulcsa. Ennek szellemében a kormány az elmúlt tíz évben több mint 1,1 millió illegális bevándorló Magyarországra és Európába való bejutását akadályozta meg a saját költségén felépített kerítéssel.

 

Azonban a brüsszeli elitek rossz döntésük eredményét megpróbálták kiterhelni a magyarokra, ugyanis kvóták révén kívánták az illegális migránsokat szétosztani.

Ezt elkerülendő a migrációs kvóták ügyében 2016-ban Magyarország népszavazást tartott, amelyen a választók túlnyomó többsége elutasította Brüsszel kényszerítő politikáját.

 A társadalmi véleménynyilvánítás nem csupán politikai, hanem szuverenitási kérdéssé is vált, hiszen a magyar választók világosan jelezték, hogy nem kívánják, hogy mások döntsenek az ország területén való letelepedésről.

A migráció kérdésében a Brüsszel és Budapest közötti különbségek mit sem változtak: 

míg a brüsszeli elit továbbra is aktívan támogatja az illegális migrációt, addig a magyar társadalom élesen elutasítja azt.

A teljes cikkért kattintson. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu